Casetas tomadas por la CNTE: estas son las entradas a CDMX afectadas por las protestas de maestros este jueves 4 de junio

CNTE toma carreteras Hay concentraciones en distintos puntos de la Ciudad (Madla Hartz/EFE)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha expandido sus concentraciones. Tomaron casetas de cobro en múltiples carreteras.

Manifestaciones de la CNTE hoy: ¿Dónde se encuentran los manifestantes?

Las protestas de la CNTE continúan en distintos puntos de la ciudad con alrededor de 7,000 manifestantes. En días pasados, hemos visto como los manifestantes vandalizaron el Congreso, Paseo de la Reforma y las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.

Los miembros del sindicato magisterial exigen un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, petición que la mandataria rechazó durante su mañanera de ayer. Buscan que se cumplan todas sus demandas, que incluyen la derogación de la ley ISSSTE de 2007, la cual disminuyó considerablemente las pensiones de los trabajadores del Estado.

El diálogo con la Secretaría de Gobernación continúa en las oficinas ubicadas en Abraham González No. 48.

De igual manera, el plantón del centro, en la Avenida 5 de mayo, sigue instalado y hoy se espera el mayor bloqueo de los alrededores, ya que los manifestantes marcharán al Zócalo.

¿Qué carreteras está bloqueando la CNTE?

La CNTE tomó distintos puntos de entrada a la capital. Ha permitido el tránsito sin peaje a varios vehículos. Las carreteras afectadas son las siguientes:

México-Puebla en caseta San Marcos

en caseta San Marcos México-Pachuca en caseta Ojo de Agua

en caseta Ojo de Agua México-Toluca en caseta La Venta

en caseta La Venta México-Cuernavaca en caseta Tlalpan.

Si planeas viajar en automóvil, toma en cuenta esto puede resultar en retrasos, así que y utiliza vías alternas. En caso de viajar en un servicio de autobús, considera que el horario estimado de llegada puede sufrir demoras a raíz de la situación.