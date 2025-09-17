Sarampión en CDMX: ubicación y horarios del mega centro de vacunación

Jornada de vacunación contra el sarampión (Michael Balam Chan)

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud invita a la población de entre 6 meses y 49 años de edad a acudir el 17, 18 y 19 de septiembre al mega centro de vacunación contra el sarampión.

Derivado del repunte de casos activos de sarampión que ha sacudido al país, las autoridades de salud han implementado esta campaña para aplicar la vacuna y proteger a la población contra el virus que se transmite fácilmente.

El centro en la Ciudad de México estará ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

💉 ¡Protégete contra el sarampión en la CDMX!



Acude el 17, 18 y 19 de septiembre al Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario 🏟️.



👶 De 6 meses

🧒 Hasta 49 años



⏰ 9:00 a 15:00 h

📖 Lleva tu Cartilla Nacional de Salud

✅ Vacunas seguras y gratuitas pic.twitter.com/ONgFlRiPWA — IMSS  (@Tu_IMSS) September 14, 2025

Las vacunas son seguras y gratuitas, los interesados solo deben presentarse con su Cartilla Nacional de Salud y podrán recibir la dosis.

La Secretaría de Salud informó que actualmente hay 4 mil 353 casos activos de sarampión en México. En Chihuahua se han registrado hasta el momento 16 defunciones por complicaciones y 1 en Sonora.