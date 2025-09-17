Nacional

Debido al repunte de casos de sarampión en el país, las autoridades federales han impulsado esta campaña de vacunación para prevenir el disparo de más contagios

Sarampión en CDMX: ubicación y horarios del mega centro de vacunación

Por Diana Chávez Zea
Jornada de vacunación contra el sarampión (Michael Balam Chan)

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud invita a la población de entre 6 meses y 49 años de edad a acudir el 17, 18 y 19 de septiembre al mega centro de vacunación contra el sarampión.

Derivado del repunte de casos activos de sarampión que ha sacudido al país, las autoridades de salud han implementado esta campaña para aplicar la vacuna y proteger a la población contra el virus que se transmite fácilmente.

El centro en la Ciudad de México estará ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Las vacunas son seguras y gratuitas, los interesados solo deben presentarse con su Cartilla Nacional de Salud y podrán recibir la dosis.

La Secretaría de Salud informó que actualmente hay 4 mil 353 casos activos de sarampión en México. En Chihuahua se han registrado hasta el momento 16 defunciones por complicaciones y 1 en Sonora.

Tendencias