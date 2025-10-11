Emergencia por lluvias se centra en 5 estados; van 37 muertos y 117 municipios afectados

Plan DNIII-E en la Sierra Gorda, en Querétaro (Secretaria de la Defensa Nacional)

El paso de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla han ocasionado fuertes lluvias en la mayoría del territorio nacional afectando principalmente a 117 municipios de Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

Autoridades estatales reportan hasta el día de hoy 37 personas fallecidas: cinco en Veracruz, una Querétaro, nueve en Puebla y 22 en Hidalgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, municipales y con las Fuerzas Armadas para atender a la población afectada.

Por ello, se han aplicado los planes Planes DN-III-E y Plan Marina, así como los protocolos establecidos por estados y municipios en situaciones de emergencia, centrando los esfuerzos en los 117 municipios más afectados.

El trabajo de los gobiernos estatales y municipales ha sido reforzado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), que participan activamente en las zonas dañadas.

Afectaciones por las lluvias en Veracruz

Hasta el momento se han rescatado 220 personas, y permanecen 19 refugios temporales activos, donde se brinda atención, alimentación y resguardo a 654 personas.

Además se reportan 55 municipios con afectaciones, con 16 mil viviendas dañadas y cuantificando, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

Elementos de la Defensa y la Guardia Nacional apoyan en labores de auxilio, desazolve, remoción de escombros y apoyo en comunidades aisladas; mientras la Semar activa el Plan Marina participando en la reducción de niveles de agua, generación eléctrica de emergencia y asistencia humanitaria.

Afectaciones por las lluvias en San Luis Potosí

Se reportan mil viviendas afectadas, 5 municipios con daños, 25 derrumbes, así como 4 corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y 1 derrumbe de gran magnitud; por lo que se han evacuado preventivamente a mil personas de zonas de riesgo, quienes reciben atención y apoyo humanitario.

Para la rehabilitación de caminos y accesos, se encuentran en operación 26 unidades de maquinaria pesada dedicadas al despeje de derrumbes y retiro de material, a fin de restablecer la conectividad entre comunidades.

Afectaciones por las lluvias en Querétaro

7 municipios presentan afectaciones, con 147 viviendas dañadas, 5 comunidades sin acceso temporal, 5 vías de comunicación con afectaciones y 16 deslizamientos de laderas derivados de las lluvias intensas.

Se realizan recorridos de evaluación de daños y gestión de asistencia para atender oportunamente a las comunidades afectadas, y continúan las labores de auxilio a la población, así como abanderamiento preventivo para garantizar la seguridad vial.

Afectaciones por las lluvias en Puebla

La entidad reportó, de manera preliminar, 16 mil viviendas afectadas por las lluvias intensas, cifra que continúa en proceso de verificación y cuantificación. 37 municipios con afectaciones. Asimismo, se registran afectaciones en un hospital del IMSS, 3 vías de comunicación dañadas y 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado.

Defensa activó el Plan DN-III-E para atender a la población afectada, realizando labores de auxilio, remoción de escombros y apoyo logístico en comunidades con acceso limitado, por lo que se habilitaron 83 refugios temporales en distintos municipios, equipados con colchonetas, cobijas y utensilios de primera necesidad, brindando atención y resguardo a las y los ciudadanos.

Afectaciones por las lluvias en Hidalgo

Acumula afectaciones en 13 municipios. Mil 200 viviendas con afectaciones. 308 escuelas dañadas. 59 centros de salud afectados. 150 comunidades sin acceso. 6 corrientes desbordadas. 71 vías de comunicación con afectaciones.190 derrumbes o deslizamientos de laderas.

Se han habilitado 3 centros de acopio, así como refugios temporales: Uno en el municipio de Juárez Hidalgo, donde se alojan 7 personas. Refugios del DIF estatal en Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.