Año negro para la aviación mexicana: 36 muertes en 59 accidentes durante 2025

La tragedia ocurrida con el desplome de una avioneta en Toluca, Estado de México se convirtió este lunes en el accidente aéreo con mayor número de fatalidades este año en nuestro el país. Este 2025 ha estado marcado por un incremento de este tipo de acontecimientos, lo que ha causado ya 36 muertes hasta el momento. Desde el mes de septiembre, la Agencia Federal de Aviación Civil ya había reportado un aumento importante de incidentes.

A dos semanas de terminar este 2025, la red de seguridad de aviación tiene en su registro un total de 59 accidentes aéreos ocurridos en nuestro país, siendo el más letal el ocurrido este 15 de diciembre en el Estado de México, donde murieron ocho integrantes de una familia (tres de ellos menores de edad) así como el piloto y el copiloto de la aeronave tras el impacto.

El segundo accidente con mayor número de personas fallecidas este año ocurrió 11 meses antes exactamente, el miércoles 15 de enero de 2025. Una avioneta se desplomó en las inmediaciones de la localidad de Puente de Camotlán, ubicada en los límites entre Nayarit y Jalisco. Este siniestro dejó seis personas muertas cuando se dirigía a Los Mochis, Sinaloa.

También, otro caso que fue altamente mediático este año fue ocurrido el pasado 20 de septiembre en el municipio de García, Nuevo León en el que murió Débora Estrella, conocida por su trabajo como presentadora de noticas en radio y televisión. En aquel siniestro, fallecieron ella y el piloto de la aeronave.

Muertes por accidentes de avión en los años recientes en México

De acuerdo con la base de datos disponibles, estos son el número de personas fallecidas en incidentes de aeronaves en años recientes de nuestro país.

2024 - 30

2023 - 43

2022 - 56

2021 - 40

2020 - 30

2019 - 55

2018 - 39

2017 - 61

AFAC ya había reportado incremento de incidentes aéreos

En el mes de septiembre de este 2025, la AFAC había reportado un incremento de 31% de incidentes aéreos durante el primer semestre del año. Estos no se limitan únicamente a accidentes fatales, sino que abarcan también todos aquellos que tienen que ver con problemas estructurales, técnicos y de comunicación que tienen el potencial de poner en riesgo la seguridad tanto de los pasajeros como de las personas miembros de la tripulación en las aeronaves.

Estos datos fueron proporcionados por la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA), dependiente de la Subsecretaría de Transporte, que no habían sido publicados durante los dos meses previos debido a la actualización de la información y a la transición del área