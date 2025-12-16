Difunden nuevo video del avionazo en Toluca, Edomex

Nuevo video muestra el momento exacto del avionazo en Toluca. El impacto ocurrió a kilómetros del aeropuerto. (@chama_lopez)

Se difundió un nuevo video del momento exacto en que el jet privado Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, se estrelló sobre una bodega localizada entre las calles de San Pedro y Del Campo, en Toluca, Estado de México.

El impacto ocurrió a un par de kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de la capital del Estado de México.

De acuerdo a los últimos reportes, la avioneta fue abordada por 10 personas en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, Guerrero “General Juan N. Álvarez”, sin embargo, hasta el momento, la cifra oficial de decesos es de seis.

Se difunde un nuevo video del desplome de la avioneta en Toluca

De acuerdo con la aplicación Flightradar24, que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, esta aeronave con 41 años de antigüedad; salió de Acapulco, Guerrero, este lunes 15 de diciembre con dirección a Toluca cerca de las 11:41 horas.

Y fue alrededor de las 12:31 horas, cuando se desplomó en la capital mexiquense, en medio de un aterrizaje de emergencia, anunciado por el piloto.

El video captado muestra el momento exacto en que el avión, donde viajaban 10 tripulantes, impacta directamente contra el terreno, cerca de una bodega localizada a escasos kilómetros del Aeropuerto Adolfo López Mateos.

🔴 Se revelaron nuevas imágenes del momento exacto en el que una aeronave particular se desplomó en #Toluca, Edomex.



Lee la noticia completa, aquí: https://t.co/RuxSzwMFn6



📹: Miguel Sarmiento (@chama_Lopez) pic.twitter.com/ynhE2pzPfR — Telediario CdMx (@telediario) December 16, 2025

Imágenes satelitales han permitido observar la trayectoria de la aeronave que corresponde al accidente aéreo ocurrido entre las colonias San Pedro Totoltepec y Reforma, a escasos metros del campo de futbol Maracaná, en el municipio de Toluca, Estado de México.

La tragedia ocurrió cuando la avioneta particular colisionó al intentar realizar un aterrizaje de emergencia.

La cronología del accidente apunta a que fue el estruendo ocasionado lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a las autoridades.

Los cuerpos sin vida fueron localizados y recuperados por equipos de emergencia y autoridades desplegados en el lugar, entre ellos Protección Civil, Bomberos y elementos de Seguridad Pública municipal y estatal.

Además, al siniestro acudieron elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Hasta el momento, autoridades locales y federales continúan con las investigaciones pertinentes para dictaminar las causas del incidente, que ha dejado como saldo seis personas muertas.