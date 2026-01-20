Alertan por sitios falsos para el registro telefónico de Telcel

Alertan por estafa Sitios maliciosos se hacen pasar por el registro de líneas telefónicas de Telcel para hacer el robo de datos bancarios.

Este 2026 comenzó oficialmente el registro de líneas de teléfonos celulares, situación que quedó rápidamente marcada por los señalamientos de poca ciberseguridad, posible filtración de datos personales y registros apócrifos. Ahora, se ha alertado de un sitio falso que se está haciendo pasar por el oficial para poder acceder a información sensible de las personas, esto es lo que tienes que saber para no caer en una posible estafa.

Estafadores crean sitios falsos para registro de línea telefónica de Telcel

A sólo unos días de que diera inicio este registro obligatorio de líneas telefónicas que continuará hasta junio de este 2026, usuarios han detectado que ya circulan sitios falsos que exigen un depósito para estafar a las personas que intentan cumplir con este requisito. Las plataformas usan colores e imágenes similares a Telcel, lo que incrementa el riesgo de que más personas caigan en esta trampa.

Páginas falsas de registro de línea Los sitios apócrifos están solicitando depósitos para poder realizar el registro de línea y estafar a las y los usuarios.

Actualmente, las ciberestafas son uno de los modelos más vigentes de los criminales para robar dinero haciéndose pasar por sitios oficiales. Situaciones similares han ocurrido recientemente como el fraude ocurrido con la Carrera Star Wars y de la venta de boletos del México vs Portugal, donde páginas maliciosas fueron utilizadas haciéndose pasar por las verdaderas.

¿Cuál es el sitio oficial de Telcel para hacer el registro telefónico?

Como parte de la nueva estrategia del Gobierno Federal en cuanto a seguridad, todas las líneas de teléfono deberán estar registradas a nombre de una persona con su CURP, correo electrónico y RFC. En el caso de personas usuarias de Telcel, la compañía ha puesto a disposición el sitio registro.telcel.com/viculatulinea/ , por lo que te recomendamos revisar muy bien antes de realizar el trámite.