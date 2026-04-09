¿Cómo va la Huelga en el Monte de Piedad?: así va el paro laboral tras haber cumplido medio año

Huelga en el Monte de Piedad El patronato lanzó recientemente una nueva oferta y llamó al sindicato en pensar en la continuidad a largo plazo de la institución para resolver el conflicto.

Este 1 de abril, el conflicto laboral que tiene al Nacional Monte de Piedad en Huelga cumplió ya los seis meses de haber iniciado. Tras medio año en paro, las autoridades del patronato de la institución y el sindicato de personas trabajadoras no han conseguido avanzar en las negociaciones y la disputa parece estar lejos de resolverse. Ahora, algunas versiones apuntan a que la situación podría estar llegando a un límite tras decenas de semanas sin resolución.

¿Cuál es la situación actual en la Huelga del Monte de Piedad?

Tras más de medio año, los avances respecto al conflicto laboral en Monte de Piedad han sido limitados. Las sucursales en todo el país continúan cerradas, las personas trabajadoras siguen con incertidumbre y las personas cuentan con recursos limitados para volver acceder a sus prendas, incluso si ya completaron los pagos para hacerlo.

Los puntos clave son que el sindicato se ha negado a aceptar las propuestas realizadas por las autoridades patronales de la institución. Los liderazgos del sindicato acusan que estas propuestas son una simulación, pues no responden a las solicitudes fundamentales de trabajadores y trabajadoras sobre el Contrato Colectivo de Trabajo, mientras que la cúpula patronal asegura que el sindicato no ha realizado ninguna propuesta formal y está utilizando su fuerza de movilización para seguir presionando.

Por otra parte, la huelga fue declarada inválida por parte de la autoridad judicial, al señalar que no cumplía con los requisitos legales para poder consolidarse. A pesar de esto, el paro ha continuado mientras se mantiene la controversia en tribunales. El Patronato ha solicitado la intervención de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, situación que el Sindicato también ha rechazo por falta de confianza y considerar que dicho arbitraje podría resultar tendencioso.

En cuanto a las y los clientes, se han puesto algunas soluciones limitadas para continuar con el servicio. Alguno de ellos han sido la solicitud de las prendas a través de la Profeco y otras instancias, así como la operación de los “Montecitos”, que son sucursales más pequeñas y con operación más rápida. Sin embargo, esta solución también se mantiene como insuficiente para personas trabajadoras como para quienes buscan empeñar sus pertenencias.

¿Cuáles son las últimas novedades en la Huelga del Nacional Monte de Piedad?

Ahora, recuerdo a nuevos reportes, el Patronato está preparando una nueva propuesta para levantar el conflicto. Esta incluye un aumento salarial del 5.3% a todas las personas trabajadoras así como la reposición del proceso de boletinaciones al 50.5% en lo que han señalado como “el límite” de lo que pueden ofrecer sin poner en riesgo la continuidad de la institución a largo plazo tras más de 100 años de funcionamiento.

Hace apenas unos días, el pasado 1 de abril, el Monte de Piedad lanzó un comunicado volviendo a rechazar la postura del sindicato y mostrando su preocupación por lo que podría ocurrir si el conflicto se sigue alargando. ¿Quieren que Monte continúe? (...) Prolongar el conflicto no resuelve el problema; al contrario, impacta directamente en el ingreso, en la tranquilidad y en el futuro de quienes dependen de él", señalaron.

Por otra parte, algunas personas trabajadoras han insistido que el conflicto no se trata únicamente de montos de dinero, sino de una cuestión de formas y dinámicas de trabajo al interior de la institución, particularmente con aquellas que tienen que ver con la asignación de plazas, horas extra y días de descanso, acusando que no se han cumplido como vienen establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.