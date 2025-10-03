La lucha por Banamex: Grupo México de Larrea quiere comprar el 100% a Citi

Especial

La empresa minera Grupo México, encabezada por el empresario Germán Larrea, ha lanzado una oferta para adquirir el 100% de Banamex o la participación mayoritaria del 75%.

Según lo que dio a conocer el conglomerado, buscan cumplir que el banco sea un grupo mayoritariamente mexicano.

De acuerdo a lo que informó el grupo perteneciente a la familia Larrea en un comunicado, tienen la intención de adquirir la totalidad del banco. Sin embargo, si Fernando Chico Pardo desea mantener su inversión por el 25% acordada con Citi en semanas pasadas, compartirán los derechos minoritarios habituales de mercado.

Afirman que el propósito de tener el control de Banamex es dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas del país.

“Una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas podrá recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país”, señalaron.

Entre las acciones que contempla la oferta de Grupo México es mantener la plantilla laboral Banamex, así como aprovechar y conservar la sólida experiencia de su equipo directivo.

“Si bien la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta el 100% de Banamex y el control accionario, se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos“, agregaron.