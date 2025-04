Gana Repiscan licitación por 15 mmdd

Durante el último semestre, la empresa Rapiscan Systems se acaba de llevar 15 mil 430 millones de pesos, de los cuales 3 mil 800 millones provienen mediante adjudicación directa de Semar y los otros 11 mil 630 son de la licitación Fano LA-007000999-E1040-2022 de la Sedena ambos para proveer equipos de rayos X tanto en aduanas y puertos. Incluso, los dos montos ya fueron reportados en la bolsa de valores de Nasdaq en Estados Unidos a través de su compañía matriz OSI Systems. Pero las empresas mexicanas y la asiática Nuctech Company, que participaron en el concurso tratan de suspender el fallo de la licitación a través de recursos legales, es por ello que actualmente tienen la queja 169/2023 ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. En primera instancia interpusieron un amparo en el Juzgado VIII en Materia Administrativa de la Ciudad de México, sin embargo, fue desechado y estas consideran que fue sin fundamento debido a que infringe jurisprudencia dictada por la SCJN. Buscan que se reponga todo el proceso que son las 4 partidas asignadas a Rapiscan y las 2 que se declararon desiertas.

Las denunciantes han afirmado que el proceso no es contra la Secretaría en cuestión, sino que es contra el proceso que tuvo varios defectos, además señalan que Sedena y Semar fueron víctimas del engaño de Rapiscan, debido a que era la propuesta más cara de todas por más de 2 mil millones de pesos, además de que recibieron presiones políticas y tuvieron una mala asesoría en la compra de equipos de Rayos X. Por su parte, la marina aunque asignó el contrato desde diciembre de 2022, aún no lo firman debido a que analizan al proveedor porque se han hecho públicos varios señalamientos, uno de ellos es que en 2021 el SAT le rescindió el contrato a esta subsidiaria de OSI Systems para prestar el mismo servicio por incumplimiento en calidad, entregas y servicio; además de imponerles una multa por 7 millones 500 mil pesos , motivo por el cual no podría ser contratada nuevamente debido a que contraviene principios constitucionales en materia de adjudicación pública

RESULTADOS.- Grupo Elektra ofreció sus resultados del primer trimestre de 2023. Los ingresos consolidados crecieron 12%, a 42,219 millones de pesos en el periodo, en comparación con 37,532 millones de pesos en igual trimestre del año previo. Los costos y gastos operativos fueron de 36,062 millones de pesos, a partir de 31,911 millones de pesos en 2022. Como resultado, el EBITDA fue de Ps.6,158 millones, 10% superior en comparación con 5,622 millones de pesos hace un año. La utilidad de operación fue de 3,767 millones, 45% por arriba de 2,606 millones en igual periodo de 2022.

NOMBRAMIENTO.- Eugenio Madero Pinson fue nombrado Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Rassini con presencia en más de 7 de cada 10 coches eléctricos que se venderán en Norte América en los siguientes años, incluyendo plataformas icónicas del segmento como lo son Hummer EV, F150 Lightning, Tesla Cybertruck, entre otros.

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .