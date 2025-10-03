Él es Germán Larrea, el empresario que quiere comprar Banamex

Germán Larrea (Moisés Pablo Nava)

Germán Larrea Mota acapara los titulares del momento por la intención anunciada de Grupo México por adquirir la totalidad de Banamex, pero ¿quién es el dueño de este conglomerado millonario?.

Es el segundo hombre más rico de México, conocido como “el rey del cobre” ya que su fortuna, valuada en 9 mil 200 millones de dólares, fue forjada dentro de las minas de Grupo México, la empresa minera más grande de México de la que funge como Presidente Ejecutivo.

El perfil de Larrea es el de un hombre que prefiere mantenerse alejado de los reflectores, por eso no se conocen muchos detalles sobre su vida, aunque se sabe que su residencia la mantiene entre la Ciudad de México y la Toscana Italiana.

Nació el 26 de octubre de 1953 en la Ciudad de México. Su formación académica se desarrolló en la Universidad Anáhuac en la carrera de Administración de Empresas.

Su carrera en Grupo México se consolidó en 1981 cuando se convirtió en miembro del Consejo de Administración. Sin embargo, su camino en dicho conglomerado no ha estado determinado sólo por los éxitos y las ganancias.

La empresa estuvo en el foco público en 2006, cuando 65 mineros quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad del conglomerado, un hecho que estuvo rodeado de especulaciones y del escrutinio público.

En 2014, la mina de cobre Buenavista provocó la falta de agua en siete municipios y el cierre de 322 pozos debido al derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas, lo que afectó a los ríos Bacanuchi y Sonora, hecho que fue calificado como el peor desastre ecológico en la historia de México.

Aunque su fortuna proviene principalmente del sector minero, la Familia Larrea tiene inversiones en infraestructura, en el sector ferroviario y poseen el 30% de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

También se ha desempeñado como presidente de la Junta Directiva de la Southern Copper Corporation y como presidente del Consejo de Administración de Empresarios Industriales de México.