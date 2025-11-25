Fátima Koné: ¿Quién es la verdadera Miss Costa de Marfil y cuál es la polémica con Olivia Yacé?

Fátima Koné y Olivia Yacé La ganadora actual de Miss Costa de Marfil 2025 participará en Miss Mundo 2026, mientras que la participación de Miss Universo 2025 quedó para Olivia Yacé por decisión de comité.

Han pasado ya cinco días desde que la mexicana, Fátima Bosch, se coronó como la Miss Universo 2025 y los comentarios en redes continúan generando polémica. El día de ayer, Oliva Yacé, quien fue parte de las finalistas del certamen, anunció su renuncia definitiva a sus títulos tras el resultado. Sin embargo, múltiples usuarios recordaron que ella ni siquiera es la Miss Costa de Marfil vigente, sino Fátima Koné.

¿Quién es la Miss Costa de Marfil 2025 vigente?

A pesar de que Olivia Yacé fue la participante y quedó en el Top 5 del Miss Universo 2025 siendo una de las favoritas, la ganadora del Miss Costa de Marfil 2025 en realidad es Fátima Koné y fue coronada el pasado 30 de junio de este año.

En la edición de este año, Fátima Koné destacó por su visión en la temática principal sobre cómo el certamen puede ayudar en la promoción de la cultura y el turismo de este país. A sus 21 años, Koné busco ser la voz de una región crucial de este país por su importancia en cuanto a los recursos naturales que posee así como la amplia tradición culinaria.

¿Por qué fue Olivia Yacé quien estuvo en Miss Universo 2025 y no Fátima Kone?

A pesar de este triunfo, la organización de Miss Costa de Marfil determinó que Fátima Koné asistiera a la próxima competencia de Miss Mundo 2026, mientras que fuera Olivia Yacé quien participara en el Miss Universo 2025, una decisión que también fue cuestionada y polémica a nivel local.

Según informó el comité organizador, la decisión de enviar a Yacé fue una cuestión estratégica para tener mayores posibilidades de aspirar a la corona de Miss Universo debido a su experiencia, domino del inglés, su rol como embajadora de turismo así como el título de Miss África.

Por otra parte, algunos usuarios han señalado que esa decisión podría responder más bien a los contactos políticos de Jean-Marc Yacé, padre de Olivia y que es un reconocido político de este país, trabajando actualmente como alcalde de la comuna de Cocody.

Esto también le ha valido críticas, ya que en su carta de renuncia, Olivia Yacé asegura que lo hace por cuestiones de dignidad y apertura, pero habiendo ocupado un lugar que se le asignó por comité.

¿Por qué no ganó Olivia Yacé el Miss Universo 2025?

Por su parte, el empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú, quien desde 2023 compró la mitad de las acciones de Miss Universo a través de Legacy Holding Group USA Inc habló en una entrevista con la periodista mexicana, Adela Micha para detallar un poco más sobre los factores que destacaron a la participante africana.

“Costa de Marfil necesita, entren a Google, todos tienen celular y busquen: ‘¿Cuántos países le piden VISA a Costa de Marfil para entrar?’ 175, sí 175, la chamba es por un año de Miss Universe (...) Entonces, iba a ser la Miss Universo que se la pase un año en el departamento, porque uno: el costo que representa el trámite de visa con abogados y dos, con una de ellas se requieren 6 meses de anticipación y ya se fue el año” aclaró.

Más polémicas con el Miss Universo 2025

Además de esto, el ex juez del certamen, Omar Harfouch ha sostenido que la edición de este año incurrió en múltiples irregularidades para inclinar la balanza a favor de Fátima Bosch.

También, los más ‘Conspiranóicos’ han señalado que el padre de Fátima Bosch, ingeniero industrial que trabajó más de una década en PEMEX, tendría vínculos personales con la organización del Miss Universo a las que se refiere Harfouch y que promete comprobar en un documetal para HBO Max.

Los más atrevidos se animaron a decir que el certamen había sido “comprado” como una “cortina de humo” a favor del Gobierno de México, situación que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente y señaló como un sinsentido.