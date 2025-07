Destinos y Sabores: Guachimontones, un lugar piramidal

Jalisco sin duda tiene lugares maravillosos en donde podemos tener contacto directo con la naturaleza, ya sea en bosque o playa, pueblos, además, ciertos lugares ofrecen zonas arqueológicas como lo son los Guachimontones, sitio ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que se encuentra a una hora de Guadalajara.Su nombre se deriva de la voz Teotzitlán o Teutzitlán, que se interpreta como "Lugar del Dios Tenoch”, y que aguarda uno de los sitios arqueológicos que se caracterizan por contener pirámides circulares.Los Guachimontones se encuentran localizados en el municipio de Teuchitlán y tiene registro desde el año 600 a.C a 200 d.C, pero no fue hasta 1970 que se dio a conocer oficialmente por el arqueólogo Phil Weigand y su esposa Arcelia García.El área cuenta con 90 hectáreas en donde se encuentra el Gran Guachi, que es la pirámide más grande de la zona arqueológica, tiene registro de medir más 125 metros de diámetro y tiene 12 plataformas rectangulares, la Iguana o Círculo 2 es el sitio que le preside y es la segunda más grande al tener 115 metros de diámetro y 10 plataformas rectangulares; después continúa el Círculo 4, y las tumbas de tiro, que fueron construidas por las civilizaciones prehispánicas.Los Guachimontones es considerado uno de los sitios más grandes y complejos de la región, y cuenta no sólo con pirámides cónicas, sino también tiene terrazas, las chinampas y el juego de pelota, en donde una de las canchas se encuentran entre los dos círculos más grandes de este sitio. Hacia las orillas de la loma se pueden ver edificios, y a lo lejos observar las zonas de cultivo que se agrupan a la orilla del lago, y a su vez, escrutar cómo los pantanos ocupan el resto de la cuenca.Pero eso no es todo, este lugar magnifico en esencia, cuenta con un Museo que lleva el mismo nombre de la zona arqueológica, en donde la comunidad de Teuchitlán donó cerca de 150 piezas prehispánicas, para dar a conocer la historia y cultura que en ese momento se efectuaba.Herramientas de piedra y obsidiana, figuras humanas, animales y vasijas, integran toda una colección de vestigios, en donde también se incluyen maquetas representativas a las tumbas de tiro y fotografías de conjuntos arqueológicos.¿Cómo llegar?

Tomando la carretera a Tepic, la desviación a Tequila por la carretera libre y posteriormente se debe seguir hacia Tala y finalmente hacia Teuchitlán.¿Qué comerr?

Si decides visitar este lugar lleno de historia prehispánica, debes tomar en cuenta los lugares a donde puedes llegar a comer y elegir el de tu preferencia:

Restaurante Monte CarloLas Fuentes 05A 2 kilómetros de la zona arqueológica Los GuachimontonesRestaurante SokiLas Fuentes 300-AA 2.1 kilómetros de la zona arqueológica Los GuachimontonesO si gustas ir aún más lejos

MediterráneoGran Bahía PríncipeA 12.5 kilómetros de la zona arqueológica Los GuachimontonesMuelle viejoFrente a la estación de policía Mirando al MarA 14.6 kilómetros de la zona arqueológica Los GuachimontonesDatos:La zona arqueológica Los Guachimontones es considerada una de las más importantes de OccidenteFue descubierta en 1970 por Phill C. con la ayuda de Arcelia GarcíaAbierto de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas

mac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .