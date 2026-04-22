El Salto inicia obras de drenaje y pavimentación en tres zonas del municipio

El Gobierno Municipal de El Salto inició una serie de obras de infraestructura en distintas zonas del municipio, enfocadas en la rehabilitación de vialidades, redes de drenaje y agua potable.

Durante un recorrido, la presidenta municipal, Nena Farías, dio el arranque a la sustitución de drenaje y pavimentación con asfalto en la calle Regino Villalobos, en la delegación de Las Pintas. La intervención abarca más de 546 metros lineales, desde la Cruz Verde hasta la zona de la presa.

Posteriormente, en la colonia Santa Rosa del Valle, se iniciaron trabajos de asfaltado en siete calles, con una extensión total de mil 716 metros, con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de tránsito en la zona.

En la cabecera municipal, sobre la calle Sabino, se anunció una intervención integral que incluye nueva pavimentación, construcción de machuelos y renovación de redes de drenaje y agua potable, en un tramo de 640 metros lineales.

“Estas obras forman parte de todo un programa de infraestructura para el municipio, con una visión de transformación que atiende las necesidades reales de nuestra gente y mejora su calidad de vida”, señaló la presidenta municipal.

Las autoridades municipales indicaron que estas acciones forman parte de un paquete de obras que contempla también la construcción de pozos de agua potable, mantenimiento urbano, recuperación de espacios públicos, mejora del alumbrado y fortalecimiento del servicio de aseo público.