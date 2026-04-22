Tlaquepaque llevará festival infantil a 17 colonias por Día de la Niña y el Niño

En el marco del Día de la Niña y el Niño, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque anunció la realización del festival “Tlaquepaque Juega”, que llevará actividades recreativas a 17 colonias del municipio, además de una agenda cultural y artística con opciones gratuitas y de bajo costo.

El secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura, Juan David García Camarena, informó que el programa se desarrollará del 24 de abril a inicios de mayo, con presentaciones de payasos, magos, lucha libre y entrega de regalos.

“Iniciamos el 24 de abril y concluiremos a principios de mayo, celebrando a quienes son lo más importante del hogar: nuestras niñas y nuestros niños”, señaló.

Las actividades del festival se realizarán en colonias como Las Huertas, Francisco I. Madero, Arroyo Seco, Toluquilla, Guayabitos, El Morito, El Tapatío, Nueva Santa María, Buenos Aires, Barrio de Santa María, Camichines, Las Juntitas, Vista Hermosa, Francisco Silva Romero, El Cerrito, Paseo del Prado y Plan Oriente.

De manera paralela, el funcionario indicó que en la zona Centro del municipio se mantienen talleres artesanales dirigidos a la niñez, donde pueden moldear barro, pintar cerámica y conocer la elaboración de dulces típicos como chocolate y mazapán.

También se realizan recorridos turísticos en el Andador Independencia, así como actividades gastronómicas y espectáculos al aire libre.

Destacó la oferta formativa de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza”, donde niñas y niños pueden tomar clases de música, pintura, alfarería y danza a bajo costo durante seis meses.

“Ofrecemos clases de música, pintura, alfarería y danza, con la intención de que niñas y niños encuentren una actividad que los enriquezca”, explicó.

Además, en el Centro Comunitario El Triangulito, en el Cerro del Cuatro, se imparten clases gratuitas de instrumentos como trompeta, guitarra, vihuela y guitarrón, a través del mariachi ECOS.

Agregó que el municipio cuenta con 13 bibliotecas públicas donde se desarrollan actividades como cuentacuentos, talleres y lecturas dirigidas al público infantil.

Para conocer más detalles sobre fechas y sedes, las autoridades municipales invitan a consultar las redes sociales oficiales del Gobierno de Tlaquepaque y de la Dirección de Turismo.