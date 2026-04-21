Tlaquepaque intensifica retiro de árboles en riesgo previo al temporal de lluvias

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque mantiene un operativo permanente para la atención y retiro de arbolado en riesgo, como parte de las acciones preventivas ante el próximo temporal de lluvias.

El subdirector de Parques y Jardines, Raymundo González Murguía, informó que desde inicios de 2026 se han realizado 2 mil 273 podas preventivas y se han retirado 165 árboles en distintas colonias del municipio.

Explicó que los trabajos se llevan a cabo mediante recorridos de supervisión, en los que personal especializado, acompañado de un biólogo, realiza dictámenes técnicos para determinar las condiciones de cada ejemplar.

“Se analiza cada ejemplar para determinar si requiere poda preventiva, tratamiento o, en casos necesarios, su retiro. Se lleva a cabo la reforestación con distintas especies, lo que permite recuperar la masa forestal del municipio”, señaló.

El funcionario indicó que también se atienden reportes ciudadanos, los cuales son evaluados para definir las acciones correspondientes en cada caso.

Añadió que, dependiendo del dictamen, algunos servicios pueden generar un costo conforme a la normativa vigente.

Las labores, dijo, se mantienen de manera continua antes y durante la temporada de lluvias, con el objetivo de reducir riesgos para la población y sus bienes, así como preservar el arbolado urbano.