Colaboración entre el Gobierno del Estado y asociación civil lazos en beneficio de niñez institucionalizada

Para garantizar una atención digna, integral y de calidad a la niñez institucionalizada, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, unirá esfuerzos con la sociedad civil y el sector empresarial impulsando el Segundo Torneo de Golf con Causa “Más Allá del Golf”.

La justa deportiva se realizará el 25 de septiembre, esperando recaudar 2 millones de pesos en beneficio de 45 niñas y adolescentes institucionalizados, quienes residen en Casa Hogar Alegría.

“Más Allá del Golf” convocará a 132 jugadores, entre empresarios, líderes de opinión, personalidades y aficionados a este deporte.

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, reiteró que es preciso redoblar esfuerzos para garantizar la protección, cuidado y cariño de las infancias jaliscienses.

“En el Sistema DIF Jalisco, tenemos un compromiso con la niñez institucionalizada, sabemos que detrás de cada número hay una historia, un rostro, un corazón que merece todo nuestro esfuerzo”, destacó Villa de Lemus.

Resaltó que, desde el organismo asistencial, se trabaja de la mano con la iniciativa privada y organizaciones civiles para brindar una atención digna e integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Nuestro objetivo es acompañarlos en su desarrollo, fortalecer su confianza y darles oportunidades para que puedan construir un mejor futuro”, afirmó la Presidenta de DIF Jalisco.

Segundo Torneo de Golf con Causa “Más Allá del Golf”, organizado por Casa Hogar Alegría

La Presidenta de DIF Jalisco agradeció el apoyo y solidaridad de Lorena Ochoa, ex golfista profesional, al hacer eco con la promoción de este segundo torneo y hacer un llamado a los competidores y sociedad en general, para unirse a esta causa, así como su colaboración para otorgar kits de regalo a las y los participantes.

Carmen Villarreal Treviño, principal impulsora de este torneo deportivo, añadió que la Casa Hogar Alegría cuenta con cuatro sedes, una de ella ubicada en Jalisco, que será beneficiada con la recaudación que se logre a través de este evento con causa.

Rueda de prensa sobre el Segundo Torneo de Golf con Causa “Más Allá del Golf”, organizado por Casa Hogar Alegría

Añadió que en la Sede Guadalajara de Casa Hogar Alegría se acompaña, protege, cuida y se atienden las necesidades generales de las niñas y adolescentes que ahí residen, y reiteró que seguirá trabajando de la mano con el Gobierno Estatal y la iniciativa privada en apoyo a quienes más lo necesitan.

“Eso es lo que hacemos, brindarles realmente un hogar con la idea de transformarlas y que el día de mañana sean adultas seguras, productivas que generen familias funcionales”, concluyó Carmen Villarreal.

Maye Villa recordó que solo dos Centros de Asistencia Social son administrados a través de la estructura de gobierno, en relación a los 78 centros constituidos como asociaciones civiles; ante esto, resaltó la importancia de impulsar acciones que sumen a más personas dispuestas a hacer la diferencia.

Segundo Torneo de Golf con Causa “Más Allá del Golf”, organizado por Casa Hogar Alegría

“Más allá de un torneo de golf, lo que estamos construyendo aquí es una red de solidaridad en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan. Su presencia y apoyo hacen posible que transformemos la vida de quienes requieren un hogar seguro, un acompañamiento digno y nuevas oportunidades”, reiteró Maye Villa.

La fecha límite de inscripción será el 23 de septiembre, y para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al número telefónico 33 3201-2328.

PARA SABER

-Casa Hogar Alegría es una Institución de Asistencia Privada (IAP) mexicana, fundada en 1997, que ofrece formación integral y apoyo a niñas en situación vulnerable de abuso y abandono, brindándoles atención, educación y un ambiente familiar para su desarrollo personal y profesional.

-En Jalisco, actualmente 3 mil 51 niñas, niños y adolescentes viven en instituciones, de los cuales, 642 menores de edad permanecen bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).