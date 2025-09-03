Brigada Yo Jalisco lleva servicios gratuitos a Atengo

Con el objetivo de acercar servicios esenciales a la población, la Brigada Yo Jalisco se instaló en la comunidad de Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo, ofreciendo atención gratuita en salud, registro civil, asesorías jurídicas y administrativas.

Se llevó a cabo la Caravana de servicios de salud y tramites gratuitos en el municipio de Atengo, en especial su delegación Soyatlán (Cortesía)

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, reafirmó el compromiso del Gobernador Pablo Lemus Navarro de atender de manera cercana y coordinada a las familias, destacando la colaboración de todas las dependencias participantes.

Durante la jornada se ofrecieron afiliaciones al Seguro Médico al Estilo Jalisco, consultas integrales de salud, trámites de registro civil, renovación de licencias de conducir, alfabetización y otros servicios educativos y sociales.

Hugo Bravo Hernández, Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco, adelantó que el próximo año abrirá en Tecolotlán el primer Hospital Regional, que beneficiará a ocho municipios, incluido Atengo, con quirófanos y especialistas.

El Sistema DIF Jalisco entregó 150 mil pesos para el Programa Salud y Bienestar Comunitario, distribuyó 450 despensas y otorgó 300 lentes a personas en situación vulnerable.

Maye Villa de Lemus recorrió instalaciones clave del municipio, incluyendo el DIF Municipal, la Casa de la Cultura, la Unidad Básica de Rehabilitación y el Centro de Salud, para identificar necesidades específicas y garantizar un impacto directo en la comunidad.

Carlos Pelayo González, Presidente Municipal de Atengo, celebró la jornada y recordó que habían pasado más de 23 años desde la última visita de la esposa del Gobernador a esta localidad.