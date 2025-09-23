Desabasto de medicamentos en Jalisco no depende del IMSS-Bienestar: Claudia Sheinbaum

El IMSS-Bienestar continúa con la entrega mensual de 147 medicamentos de primer nivel a más de 8 mil centros de salud en todo el país, como parte de su programa de Rutas de la Salud. La primera entrega se realizó el 19 de agosto, y la segunda ya está en marcha; posteriormente se dará seguimiento al segundo nivel de atención, con entregas programadas de manera mensual.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

Sin embargo, la entrega de medicinas en Jalisco no corresponde al IMSS-Bienestar, sino al gobierno estatal, aclaró la mandataria, desmintiendo versiones que atribuían la falta de medicamentos en la entidad al programa federal.

El desabasto de medicinas oncológicas en Jalisco se debe, según informó el secretario de Salud del estado, a irregularidades detectadas en las licitaciones para la adquisición de estos insumos. Ante ello, se inició una investigación, y algunos funcionarios se encuentran actualmente bajo proceso jurídico.

Con esto, se enfatiza que el programa federal sigue su curso en los estados adheridos al IMSS-Bienestar, mientras que Jalisco gestiona de manera independiente el abastecimiento de medicamentos para sus ciudadanos.