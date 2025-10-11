Campaña de adopciones de niñas, niños y adolescentes institucionalizados

Con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados a crecer en un entorno familiar, el Sistema DIF Jalisco lanzó la campaña “Elige Amar, Elige Compartir”, una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la adopción y brindar información clara sobre el proceso para convertirse en familia adoptiva.
Durante la presentación, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, hizo un llamado a las y los jaliscienses interesados en adoptar, a acercarse al organismo para conocer los pasos a seguir y ofrecer un hogar a quienes más lo necesitan. “Adoptar es amar y entregar la vida por el otro. Queremos que confíen en nosotros, el Sistema DIF Jalisco los toma de la mano y no los suelta”, afirmó, al destacar que la institución acompaña en todo momento a las familias durante el proceso.
Por su parte, Diana Vargas Salomón, directora general del DIF Jalisco, informó que el promedio de estancia de las niñas, niños y adolescentes en albergues del estado es de 5.8 años, cifra superior a la media nacional de 3.2 años. Señaló que con esta campaña se busca inspirar a más familias a iniciar el proceso de adopción, además de ampliar la visión para incluir a menores mayores de ocho años.
El organismo, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), trabaja junto con los Sistemas DIF municipales y las delegaciones institucionales para promover la adopción en todo el estado. Además, se ofrece capacitación y talleres para preparar a las familias, considerando tanto los aspectos legales como los emocionales que implica el proceso.
Finalmente, Sandra Paola Trelles Rivas, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que actualmente existen 99 menores institucionalizados en Jalisco, de entre 5 y 17 años, en condiciones de ser adoptados. Recordó que el proceso se realiza únicamente en la PPNNA o en sus 41 delegaciones, y que cualquier persona que cumpla los requisitos puede convertirse en madre o padre adoptivo, sin importar su estado civil.
DATO
Para mayores informes las personas pueden acudir a la Dirección de Custodia, Tutela y Adopciones, o llamar al 33 3030 8200, extensiones 7016 y 7324 de 8:00 a 16:00 horas, escribir al correo electrónico:
Web:
https://vivirenfamilia.difjalisco.gob.mx/
PARA SABER
● De enero de 2025 a la fecha, se han concretado 92 adopciones de niñas, niños y adolescentes que se han integrado a una familia de un total de 86 sentencias de adopción.
● Actualmente, se cuenta con 40 delegaciones institucionales incluyendo al Hogar Cabañas.
● La adopción brinda a una niña, niño y/o adolescente la posibilidad de integrarse a una familia y mejorar su desarrollo, tener una vida plena llena de armonía y amor.