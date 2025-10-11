Campaña de adopciones de niñas, niños y adolescentes institucionalizados

Con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados a crecer en un entorno familiar, el Sistema DIF Jalisco lanzó la campaña “Elige Amar, Elige Compartir”, una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la adopción y brindar información clara sobre el proceso para convertirse en familia adoptiva.

Durante la presentación, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, hizo un llamado a las y los jaliscienses interesados en adoptar, a acercarse al organismo para conocer los pasos a seguir y ofrecer un hogar a quienes más lo necesitan. “Adoptar es amar y entregar la vida por el otro. Queremos que confíen en nosotros, el Sistema DIF Jalisco los toma de la mano y no los suelta”, afirmó, al destacar que la institución acompaña en todo momento a las familias durante el proceso.

Campaña “Elige Amar, Elige Compartir”, de DIF Jalisco

Por su parte, Diana Vargas Salomón, directora general del DIF Jalisco, informó que el promedio de estancia de las niñas, niños y adolescentes en albergues del estado es de 5.8 años, cifra superior a la media nacional de 3.2 años. Señaló que con esta campaña se busca inspirar a más familias a iniciar el proceso de adopción, además de ampliar la visión para incluir a menores mayores de ocho años.

El organismo, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), trabaja junto con los Sistemas DIF municipales y las delegaciones institucionales para promover la adopción en todo el estado. Además, se ofrece capacitación y talleres para preparar a las familias, considerando tanto los aspectos legales como los emocionales que implica el proceso.

Finalmente, Sandra Paola Trelles Rivas, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que actualmente existen 99 menores institucionalizados en Jalisco, de entre 5 y 17 años, en condiciones de ser adoptados. Recordó que el proceso se realiza únicamente en la PPNNA o en sus 41 delegaciones, y que cualquier persona que cumpla los requisitos puede convertirse en madre o padre adoptivo, sin importar su estado civil.

DATO

Para mayores informes las personas pueden acudir a la Dirección de Custodia, Tutela y Adopciones, o llamar al 33 3030 8200, extensiones 7016 y 7324 de 8:00 a 16:00 horas, escribir al correo electrónico:

adopciones@difjalisco.gob.mx

Web:

https://vivirenfamilia.difjalisco.gob.mx/

PARA SABER

● De enero de 2025 a la fecha, se han concretado 92 adopciones de niñas, niños y adolescentes que se han integrado a una familia de un total de 86 sentencias de adopción.

● Actualmente, se cuenta con 40 delegaciones institucionales incluyendo al Hogar Cabañas.

● La adopción brinda a una niña, niño y/o adolescente la posibilidad de integrarse a una familia y mejorar su desarrollo, tener una vida plena llena de armonía y amor.