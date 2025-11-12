Operation Smile realiza jornada de cirugías gratuitas para niñas y niños con labio y paladar hendido en Zapopan

Con la misión de devolver sonrisas y esperanza, Operation Smile México A.C. realiza una nueva Jornada de Valoración Quirúrgica en Zapopan, donde niñas y niños con labio y paladar hendido son evaluados por especialistas para recibir cirugías reconstructivas gratuitas.

Por tercer año consecutivo, la fundación cuenta con el apoyo de VOLUNTADES y el Sistema DIF Zapopan, quienes facilitan el espacio y la logística para llevar a cabo las valoraciones médicas que permitirán identificar a los futuros beneficiarios.

El director operativo de Operation Smile México, Mauricio Rojas, destacó que la organización tiene 19 años de presencia en Jalisco y ha trabajado de manera constante para ofrecer atención integral a pacientes que requieren este tipo de intervenciones.

“Aquí se demuestra que la responsabilidad social es hacer un trabajo en equipo entre iniciativa privada y gobiernos. El tratamiento del labio y paladar hendido tiene un proceso de atención de por lo menos 17 años y un costo muy elevado; por eso nuestra meta es lograr 60 cirugías gratuitas este fin de semana en el Hospital Puerta de Hierro”, señaló.

Las cirugías se llevarán a cabo este viernes, sábado y domingo en el Hospital Puerta de Hierro, como parte de una colaboración que busca garantizar el acceso a una mejor calidad de vida para niñas y niños de todo el estado.

El director general del Hospital Puerta de Hierro, Rodrigo Fernández Rosique, resaltó el compromiso del hospital con las causas sociales y el bienestar infantil.

“Buscamos cambiar la vida de nuestros pacientes, construir una mejor calidad de vida y contribuir, desde nuestro ámbito, a una sociedad más justa”, expresó.

Por su parte, el médico Juan Luis Vargas informó que durante esta jornada se estarán evaluando a más de 120 niñas y niños, de los cuales 60 serán operados sin costo.

La presidenta del Voluntariado del Sistema DIF Zapopan, Martha Moragrega Lázaro, agradeció el apoyo de la iniciativa privada y reconoció el impacto emocional y social que tienen estas intervenciones.

“Operar a un niño o niña cambia su concepto de sí mismo, les devuelve seguridad y alegría. Gracias a Operation Smile por permitirnos transformar vidas”, afirmó.

El labio y paladar hendido es un defecto congénito que se presenta cuando los tejidos del labio superior o del paladar no se unen completamente durante el embarazo. El costo de una cirugía correctiva puede oscilar entre 30 y 40 mil pesos, lo que convierte estas jornadas en una oportunidad invaluable para las familias beneficiadas.

Con este esfuerzo conjunto entre Operation Smile, DIF Zapopan, VOLUNTADES y el Hospital Puerta de Hierro, se reafirma el compromiso de trabajar por una sociedad más solidaria y equitativa, donde la salud y la dignidad de la niñez sean una prioridad.