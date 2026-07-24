Vacunar a perros y gatos: un cuidado que protege a toda la familia en Jalisco

Con motivo del Día Mundial del Perro, que se conmemoró el 21 de julio, la Secretaría de Salud Jalisco reforzó el llamado para que las familias aprovechen las campañas gratuitas de vacunación antirrábica y esterilización de perros y gatos, acciones que además de cuidar la salud de los animales de compañía, ayudan a proteger a toda la población.

La dependencia mantiene activa la Jornada Permanente e Intensiva de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, con una meta de aplicar más de 629 mil vacunas durante el resto del año. Paralelamente, busca superar las 80 mil esterilizaciones mediante brigadas que recorren las 13 regiones sanitarias del estado, además de Ferias de Salud y las Brigadas Yo Jalisco.

Perro

Un hábito que mantiene a raya la rabia

César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, destacó que la vacunación y la esterilización han sido fundamentales para que la rabia transmitida por perros y gatos prácticamente haya sido eliminada en la entidad.

“La tenencia responsable de mascotas contribuye a prevenir enfermedades como la rabia mediante acciones como la vacunación antirrábica y la esterilización. Gracias a estas medidas, la rabia transmitida por perros y gatos prácticamente ha sido eliminada”, señaló.

Aunque la enfermedad permanece bajo control en perros y gatos, el funcionario recordó que aún pueden registrarse casos asociados con otras especies, como murciélagos y bovinos, por lo que mantener protegidas a las mascotas sigue siendo una medida preventiva indispensable.

Perro

Servicios gratuitos y brigadas cerca de casa

Además de la vacunación, las jornadas incluyen acciones de desparasitación, esterilización y promoción de la adopción responsable, explicó Juan Antonio Barragán Sánchez, coordinador de Zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Las campañas se realizan a través de puestos fijos y brigadas móviles que visitan colonias y municipios con apoyo de quirófanos móviles, por lo que las familias pueden acceder a estos servicios sin costo.

Las autoridades recordaron que el personal que participa en las brigadas debe portar un gafete oficial con fotografía y firma, además de entregar un certificado de vacunación foliado y una placa de identificación para cada animal inmunizado.

Quienes deseen conocer el módulo de vacunación o la brigada móvil más cercana pueden comunicarse a la Línea Salud Jalisco, al teléfono 33 3823 3220, donde recibirán información sobre los servicios disponibles en su región sanitaria.