Jalisco inaugura con oro y dos bronces la participación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Con un inicio contundente, las y los atletas de Jalisco marcaron el arranque de la participación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al subir al podio en las primeras competencias de la justa regional, que este año celebra un siglo de historia.

Los atletas jaliscienses se hicieron presentes en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La primera gran alegría llegó en el bádminton, donde México conquistó la medalla de oro en la modalidad de Equipos Mixtos con una sólida victoria de 3-0 sobre Guatemala. El equipo campeón contó con una amplia representación jalisciense integrada por Miriam Rodríguez, Luis Montoya, Job Castillo, Romina Fregoso, Vanessa Villalobos, Armando Gaitán y Juan Carlos Torres, además de Vanessa García, quienes se proclamaron campeones de la región.

La cosecha de preseas comenzó desde las primeras horas de competencia gracias a Diego Obele, quien obtuvo la medalla de bronce en Aguas Abiertas, convirtiéndose en el primer atleta de Jalisco en subir al podio en esta edición de los Juegos. El deportista fue acompañado por el entrenador jalisciense Israel Infante.

Más tarde, el estado volvió a hacerse presente con el equipo mexicano de Polo Acuático, que consiguió la medalla de bronce tras imponerse 17-13 a Cuba. El conjunto nacional contó con la participación de los jaliscienses Ángel Chapa, Iann García, Gael Yépez, Diego Lucero y Mattew Morán, además del entrenador Lester Acosta.

En otras competencias de la jornada, Andrea Ramírez Fregoso logró ubicarse entre las mejores ciclistas de la prueba de ruta al finalizar en la octava posición, dentro del Top 10 de la competencia.

La actividad para la delegación jalisciense continuará este domingo con la final del Polo Acuático femenil, en la que participarán Dulce Sánchez, Paola Sandoval, Julia Cárdenas, Maritza Ochoa y Valeria Martínez. También entrará en acción Sebastián Echavarri en Taekwondo, dentro de la categoría de los -54 kilogramos, con la mira puesta en las medallas.

Por su parte, en Tiro con Arco, Andrea Maya Becerra, Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero buscarán clasificar a las finales, programadas para el martes 28 de julio.

Los atletas jaliscienses se hicieron presentes en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Jalisco, la base del deporte mexicano

Una vez más, Jalisco confirma su liderazgo en el deporte nacional al ser el estado que más atletas aporta a la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esta edición participan 111 deportistas jaliscienses, quienes representan la mayor contribución estatal al equipo nacional y han comenzado su participación con resultados que colocan al estado como uno de los principales protagonistas de la justa regional.