Inaugura DIF Jalisco Casa de Estancia Temporal para resguardar a menores víctimas de violencia

Con el objetivo de garantizar un resguardo inmediato, seguro y especializado a niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito o situación de violencia, el Sistema DIF Jalisco puso en marcha la Casa de Estancia Temporal, un espacio destinado a quienes, por determinación de la autoridad, han sido separados de manera provisional de su entorno familiar.
La Presidenta del organismo asistencial, Maye Villa de Lemus, encabezó la inauguración del inmueble, que requirió una inversión superior a 10 millones de pesos y tiene capacidad para atender hasta 20 personas, desde recién nacidos hasta los 17 años de edad. El lugar fue diseñado para evitar que las y los menores permanezcan en entornos inadecuados o en condiciones de riesgo mientras se define su situación jurídica y de cuidado.
“Este espacio representa una decisión muy clara: que en Jalisco no vamos a permitir que una niña, un niño o un adolescente permanezca expuesto al riesgo mientras las instituciones actúan; que cuando la violencia interrumpe la infancia, el Estado no responde con indiferencia, sino con protección y humanidad”, afirmó Villa de Lemus durante la ceremonia.
La Presidenta del DIF estatal subrayó que la apertura de la casa responde a una responsabilidad ética y social con la niñez jalisciense. “Como presidenta del Sistema DIF Jalisco, pero también como mujer y como madre, quiero decirlo con el corazón en la mano: proteger a la niñez no es una tarea administrativa, es una responsabilidad moral que nos define como sociedad”, expresó.
El espacio fue reestructurado en su totalidad para garantizar condiciones dignas y seguras. Está equipado bajo criterios de accesibilidad e inclusión y cuenta con medidas de seguridad que permiten un resguardo adecuado. Será operado por un equipo interdisciplinario integrado por personal de trabajo social, psicología, medicina, derecho, seguridad y servicios generales, bajo la supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este lugar se brindará contención emocional inmediata, valoración multidisciplinaria, diagnóstico inicial sobre posibles vulneraciones de derechos y gestiones urgentes de protección. Paralelamente, se definirá la ruta institucional correspondiente, que podrá incluir la reintegración familiar, el acogimiento temporal o, en su caso, el traslado a un Centro de Asistencia Social.
Autoridades estatales precisaron que la Casa de Estancia Temporal no sustituye a un albergue permanente, sino que funciona como un espacio de corta estancia enfocado en estabilizar situaciones críticas y garantizar atención integral urgente. Con ello, se consolida como un recurso clave dentro del sistema estatal de protección para salvaguardar la integridad y el futuro de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en Jalisco.