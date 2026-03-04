Inaugura DIF Jalisco Casa de Estancia Temporal para resguardar a menores víctimas de violencia

Con el objetivo de garantizar un resguardo inmediato, seguro y especializado a niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito o situación de violencia, el Sistema DIF Jalisco puso en marcha la Casa de Estancia Temporal, un espacio destinado a quienes, por determinación de la autoridad, han sido separados de manera provisional de su entorno familiar.

Inaugura DIF Jalisco Casa de Estancia Temporal para la protección de niñas, niños y adolescentes (mrg)

La Presidenta del organismo asistencial, Maye Villa de Lemus, encabezó la inauguración del inmueble, que requirió una inversión superior a 10 millones de pesos y tiene capacidad para atender hasta 20 personas, desde recién nacidos hasta los 17 años de edad. El lugar fue diseñado para evitar que las y los menores permanezcan en entornos inadecuados o en condiciones de riesgo mientras se define su situación jurídica y de cuidado.

“Este espacio representa una decisión muy clara: que en Jalisco no vamos a permitir que una niña, un niño o un adolescente permanezca expuesto al riesgo mientras las instituciones actúan; que cuando la violencia interrumpe la infancia, el Estado no responde con indiferencia, sino con protección y humanidad”, afirmó Villa de Lemus durante la ceremonia.

Inaugura DIF Jalisco Casa de Estancia Temporal para la protección de niñas, niños y adolescentes (mrg)

La Presidenta del DIF estatal subrayó que la apertura de la casa responde a una responsabilidad ética y social con la niñez jalisciense. “Como presidenta del Sistema DIF Jalisco, pero también como mujer y como madre, quiero decirlo con el corazón en la mano: proteger a la niñez no es una tarea administrativa, es una responsabilidad moral que nos define como sociedad”, expresó.

El espacio fue reestructurado en su totalidad para garantizar condiciones dignas y seguras. Está equipado bajo criterios de accesibilidad e inclusión y cuenta con medidas de seguridad que permiten un resguardo adecuado. Será operado por un equipo interdisciplinario integrado por personal de trabajo social, psicología, medicina, derecho, seguridad y servicios generales, bajo la supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Inaugura DIF Jalisco Casa de Estancia Temporal para la protección de niñas, niños y adolescentes (mrg)

En este lugar se brindará contención emocional inmediata, valoración multidisciplinaria, diagnóstico inicial sobre posibles vulneraciones de derechos y gestiones urgentes de protección. Paralelamente, se definirá la ruta institucional correspondiente, que podrá incluir la reintegración familiar, el acogimiento temporal o, en su caso, el traslado a un Centro de Asistencia Social.

Inaugura DIF Jalisco Casa de Estancia Temporal para la protección de niñas, niños y adolescentes (mrg)

Autoridades estatales precisaron que la Casa de Estancia Temporal no sustituye a un albergue permanente, sino que funciona como un espacio de corta estancia enfocado en estabilizar situaciones críticas y garantizar atención integral urgente. Con ello, se consolida como un recurso clave dentro del sistema estatal de protección para salvaguardar la integridad y el futuro de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en Jalisco.