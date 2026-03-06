Jalisco, unido y en marcha: Lemus destaca coordinación con Federación en seguridad y desarrollo

n el marco de la Conferencia del Pueblo encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que la entidad mantiene sus actividades con normalidad y en unidad, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal.

l Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Conferencia del Pueblo con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

Previo al encuentro, autoridades de ambos niveles sostuvieron una mesa de trabajo en materia de seguridad en las instalaciones de la XV Zona Militar, en el municipio de Zapopan, donde revisaron estrategias conjuntas para fortalecer la paz en el estado.

Durante su intervención, Lemus Navarro subrayó que la ciudadanía ha respondido de manera ejemplar ante los retos recientes.“La población en Jalisco reaccionó de una manera muy positiva, Presidenta. No solamente el Estado se encuentra trabajando con todas sus actividades ordinarias, marchando adecuadamente (…) también es muy importante entender y reconocer a la ciudadanía que se portó verdaderamente de una manera extraordinaria durante los últimos días”, expresó.

Por su parte, el Gobierno Federal informó que entre septiembre de 2024 y enero de 2026 el estado registra una disminución del 47 por ciento en homicidio doloso y del 25 por ciento en delitos de alto impacto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la coordinación que se mantiene con el gobierno estatal para avanzar en la recuperación de la seguridad.

“Agradezco mucho al Gobernador toda la coordinación que hemos tenido desde el principio del Gobierno y, particularmente, las últimas semanas ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto y estamos aquí”, declaró.“(Quiero) decirle a todas y a todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por los habitantes de este bellísimo estado”, añadió.

Crecimiento económico y liderazgo tecnológico

El mandatario jalisciense señaló que el dinamismo económico del estado también se refleja en distintos indicadores que lo colocan entre las entidades con mayor desarrollo industrial del país.

Explicó que Jalisco es el estado no fronterizo líder en exportaciones y ocupa el quinto lugar a nivel nacional, con una trayectoria consolidada en el sector tecnológico y electrónico.

“Si hablamos del desarrollo futuro, Jalisco está listo para constituir con su gobierno, para seguir avanzando”, afirmó Lemus Navarro.

En ese contexto, destacó la relevancia del ecosistema tecnológico del estado, particularmente en la industria de los semiconductores. Indicó que siete de cada diez de estos componentes se diseñan o producen en la entidad, lo que fortalece la apuesta del Gobierno de México por consolidar el Centro de Diseño de Semiconductores, proyecto que permitirá impulsar innovación, patentes y oportunidades para jóvenes talentos en la industria global de telecomunicaciones y electrónica.

Proyectos estratégicos de infraestructura

Durante la reunión también se abordaron proyectos de infraestructura impulsados de manera conjunta entre la Federación y el Gobierno de Jalisco.

Entre ellos destaca el sistema de electromovilidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el centro de la ciudad, el cual se prevé entre en operación a finales del mes de mayo. Posteriormente, y una vez concluida la celebración del Mundial de Futbol 2026, se iniciarán los procesos de licitación para ampliar este sistema hacia el municipio de El Salto, zona con fuerte vocación industrial.

Otro de los proyectos relevantes es el tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Guadalajara, con paradas en Querétaro, Irapuato y León. Lemus aseguró que el gobierno estatal colaborará para liberar derechos de vía y facilitar la materialización de esta obra.

“Quiero manifestarle que vamos a trabajar en equipo para liberar todos los derechos de vía y que se concrete este gran proyecto, que sin duda alguna va a ser transformador para nuestro estado Presidenta”, señaló.

Vigilancia y control en terminales de autobuses

En materia de seguridad y movilidad, el gobernador informó sobre el reforzamiento del sistema de videovigilancia en la Nueva Central Camionera de Guadalajara, así como la implementación de mecanismos de control de datos de los usuarios que ingresan a las áreas públicas y andenes.

Estas acciones, explicó, forman parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en los puntos de transporte terrestre y se extenderán a las 65 terminales de autobuses que operan en el estado.

“Esto nos ha ayudado a reducir significativamente el tema de traslado de personas a través de las centrales camioneras”, manifestó.

Proyecto energético para Jalisco

Finalmente, el mandatario estatal solicitó el respaldo del Gobierno Federal para concretar el desarrollo de una planta de ciclo combinado en el estado, la cual —aseguró— no utilizará agua del Río Santiago.

La Presidenta Sheinbaum confirmó que el proyecto forma parte del Plan de Expansión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Detalló que se prevé una capacidad inicial de 500 megawatts, con la posibilidad de ampliarse hasta mil megawatts en una segunda etapa.

“Se proyecta que sea de 500 megawatts, con la posibilidad de expandirse a mil megawatts, en una segunda etapa, y CFE está elaborando las especificaciones para el concurso, con un avance del 80 por ciento”, indicó.

En la reunión también estuvieron presentes Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras autoridades federales.