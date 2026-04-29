Abren registro para pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar en Jalisco

La delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que del 27 de abril al 3 de mayo se lleva a cabo el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar en los 125 municipios del estado.

El registro está dirigido a personas de 65 años o más, así como a mujeres de entre 60 y 64 años. De acuerdo con la funcionaria, actualmente en Jalisco hay más de 900 mil beneficiarios de la pensión para adultos mayores, quienes reciben seis mil 400 pesos bimestrales, y más de 200 mil derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar, con un apoyo de tres mil 100 pesos cada dos meses.

Katia Meave señaló que estos programas continúan operando y ampliándose: “Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum los programas sociales continúan y se fortalecen para el bienestar de las y los mexicanos”, afirmó. Añadió que se trata de apoyos que “son derechos ganados por el pueblo que se entregan de forma directa”.

La delegada indicó que los módulos de registro atienden de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en todo el estado, y que las ubicaciones pueden consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar.

Para realizar el trámite se requiere presentar:

Identificación oficial vigente.

CURP reciente

Acta de nacimiento legible

Número telefónico de contacto

Las personas adultas mayores también pueden designar a una persona auxiliar para realizar el registro, quien deberá presentar la misma documentación.