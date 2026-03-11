SEMADET inicia consulta pública para construir el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADET) inició la consulta pública para la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) 2025–2030, un instrumento que definirá la política climática de la entidad durante los próximos años.

El ejercicio contempla foros presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara y distintas regiones del estado, además de un espacio virtual para recibir propuestas ciudadanas hasta el 21 de abril.

La consulta arrancó oficialmente el 10 de marzo en el municipio de Colotlán y posteriormente continuó en Guadalajara, donde se realizó el segundo foro en el Palacio de Gobierno de Jalisco con la participación de representantes de distintos sectores sociales, académicos y autoridades.

Durante el encuentro, Paola Bauche Petersen destacó que este mecanismo permitirá a la ciudadanía conocer el contenido del programa y aportar observaciones o propuestas que fortalezcan la política ambiental del estado.

“Lo que estamos tratando de recopilar son las opiniones, los comentarios y las cuestiones técnicas que todos ustedes tienen como funcionarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos que viven el cambio climático en sus decisiones del día a día”, expresó la funcionaria.

Por su parte, Omar Saucedo Mora explicó que la consulta busca recoger las distintas formas en que el cambio climático impacta a cada región del estado, así como las soluciones que surgen desde las comunidades.

Entre las principales preocupaciones planteadas por participantes en el foro realizado en Colotlán destacaron temas como el manejo de residuos sólidos, la contaminación y escasez de agua, las plagas en cultivos y la necesidad de fortalecer la educación ambiental para las nuevas generaciones.

La sesión en la región norte se llevó a cabo con el apoyo de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte (JINOR) y del Centro Universitario de la Región Norte de la Universidad de Guadalajara.

El PEACC 2025–2030 es el instrumento técnico que orientará la estrategia climática de Jalisco y contempla 33 líneas estratégicas y 190 acciones dirigidas a reducir emisiones contaminantes, disminuir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas, así como incorporar el enfoque climático en las políticas públicas.

El proyecto fue elaborado de forma intersectorial bajo la coordinación de la Comisión Interinstitucional de Acción ante el Cambio Climático, integrada por 25 instituciones gubernamentales, y está alineado con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2025–2030.

Para Marco Berger García, la consulta pública representa uno de los momentos más relevantes del proceso, ya que permite integrar las experiencias, preocupaciones y conocimientos de la ciudadanía en la construcción de un documento dinámico que responda a los retos ambientales del estado.

Las personas interesadas pueden consultar el proyecto del programa, enviar aportaciones y revisar el calendario de los foros regionales a través del portal habilitado por SEMADET para este proceso.

Con esta consulta, el gobierno estatal busca integrar las voces de la población en la definición de acciones frente al cambio climático y avanzar hacia un modelo de desarrollo resiliente y sostenible para Jalisco.