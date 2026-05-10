Tlajomulco realiza feria de empleo juvenil en Cajititlán

El Gobierno de Tlajomulco realizó en la delegación de Cajititlán la feria de empleo “Mi Primera Chamba”, dirigida a jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral o fortalecer sus oportunidades de desarrollo profesional.

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron conocer ofertas de empleo, recibir orientación laboral y participar en talleres enfocados en habilidades para el trabajo.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el municipio registra crecimiento en inversión y llegada de empresas, por lo que consideró necesario generar espacios de vinculación para las juventudes.

“Hoy Tlajomulco es otra cosa. Hoy nuestro municipio, además de ser una ciudad joven, es la ciudad que más está creciendo en inversiones y productividad. Están llegando muchas empresas, entre ellas varias de las que hoy nos acompañan, a quienes agradecemos profundamente”, expresó.

El alcalde también destacó la relevancia de modelos como la educación dual, que permiten combinar estudios y experiencia laboral dentro de empresas.

Por su parte, la coordinadora de Potencia Económica de Tlajomulco, Lizbeth Santillán Regalado, indicó que estas actividades buscan acercar opciones de empleo formal a distintos puntos del municipio.

“Desde la Coordinación de Potencia Económica no dejaremos de realizar este tipo de acciones en alianza, por supuesto, con INDAJO y con las diferentes instancias de nuestro gobierno, porque nuestro objetivo es llevar más y mejores ofertas de trabajo a todos los rincones de nuestro municipio”, expone.

“Estamos, desde nuestra trinchera, acercando estas oportunidades también a todas y todos los jóvenes de Tlajomulco para que pasen la voz. Esta es la primera edición de dos que vamos a tener, por lo que más adelante estaremos compartiendo información de la segunda sede, que será una edición masiva a nivel de la Zona Metropolitana”, añade.

Autoridades municipales informaron que esta estrategia busca facilitar el acceso de jóvenes a oportunidades laborales y de capacitación cerca de sus comunidades.