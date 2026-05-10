Mónica Magaña celebra a madres en Hospital de Cancerología con cena sorpresa

En el marco del Día de las Madres, la diputada local Mónica Magaña organizó una cena sorpresa para decenas de mamás que permanecían en el Hospital Regional de Cancerología del Instituto Jalisciense de Cancerología, brindándoles una noche de celebración en medio de circunstancias complejas.

Mónica Magaña

La legisladora explicó que la iniciativa surgió al reflexionar sobre aquellas madres que enfrentan fechas significativas dentro de un hospital y que, por sus condiciones, suelen quedar fuera de las celebraciones habituales. “Hay que hacer un festejo a las mamás a las que luego se les puede olvidar festejar y a las que las condiciones no lo permiten”, expresó.

Durante la convivencia, las asistentes recibieron obsequios con mensajes de reconocimiento, compartieron experiencias personales y encontraron un espacio de apoyo mutuo. Magaña destacó la importancia de acompañarlas en momentos difíciles y subrayó que el objetivo principal fue recordar el papel esencial que desempeñan las madres como sostén de sus familias.

Mónica Magaña

La noche concluyó entre música, postres y un ambiente de solidaridad pensado para honrar a mujeres que viven una de las fechas más emotivas del año desde la fortaleza cotidiana.