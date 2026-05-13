Anuncia Quirino inversión de más de 600 mdp para infraestructura educativa en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco participó en el arranque del programa estatal “Jalisco con Estrella 2026”, estrategia con la que se proyecta una inversión superior a los 600 millones de pesos en infraestructura educativa para el municipio entre 2025 y 2026.

El acto se realizó en la Escuela Primaria Herminia y Dionisia Vargas, ubicada en la colonia Los Sauces, donde autoridades estatales y municipales destacaron las acciones de rehabilitación y mejora de planteles escolares.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que las inversiones buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y convivencia para estudiantes del municipio.

“Compartimos con el gobernador Pablo Lemus que lo más importante son nuestras niñas y nuestros niños, y también que lo más importante para poder construir el futuro que deseamos para nuestras próximas generaciones es el tema de la educación”, expresó.

En ese plantel se realizó una intervención integral con una inversión superior a 11.3 millones de pesos. Los trabajos incluyeron rehabilitación de aulas, construcción de sanitarios, cisternas, cuarto de máquinas, renovación de luminarias e impermeabilización.

También se construyó una cancha de usos múltiples con lonaria, áreas recreativas, juegos infantiles, un muro perimetral y un nuevo portón de servicio.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), Francisco Ontiveros, informó que durante 2025 se intervinieron 26 escuelas en Tlajomulco con una inversión cercana a los 426 millones de pesos.

Detalló que las obras abarcaron distintos niveles educativos, incluidos jardines de niños, primarias, secundarias, bachilleratos y universidades, entre ellas la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la UTJ.

Además, adelantó que durante el primer semestre de 2026 se contempla iniciar trabajos en otros 18 planteles mediante el modelo “Jalisco con Estrella”.

Por su parte, la coordinadora del programa, Fany Padilla, indicó que Tlajomulco es uno de los municipios prioritarios para esta estrategia estatal debido al número de escuelas que concentra.