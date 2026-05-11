Jalisco fortalece a familias trabajadoras con apoyo directo para cuidado infantil

El Gobierno de Jalisco reforzó su estrategia de respaldo a madres y padres trabajadores con la entrega de estímulos económicos del programa Yo Jalisco, Apoyo para Estancias Infantiles, una iniciativa enfocada en proteger el bienestar de niñas y niños, mientras se fortalece la estabilidad económica de miles de familias en el estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de apoyos Yo Jalisco becas para Estancias Infantiles (EDGAR QUINTANA)

Durante el arranque realizado en el Polideportivo CODE López Mateos, se informó que 3 mil 894 menores recibirán un apoyo mensual de mil 500 pesos durante ocho meses, destinado al pago de guarderías, estancias infantiles, ludotecas o centros privados de cuidado.

El gobernador Pablo Lemus destacó que esta política responde a la necesidad de cubrir un vacío dejado por la reducción de apoyos federales, priorizando el desarrollo infantil y la tranquilidad de madres y padres que requieren espacios confiables para sus hijos mientras trabajan.

“En Jalisco estamos apostando por nuestras niñas y niños, apoyando también a las madres y padres trabajadores para que puedan salir adelante con la tranquilidad de que sus hijas e hijos están bien cuidados”, afirmó.

Además del respaldo económico directo a las familias, el mandatario anunció créditos de hasta 500 mil pesos para mejorar la infraestructura de estancias infantiles, permitiendo ofrecer mejores instalaciones y servicios para el cuidado infantil.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de apoyos Yo Jalisco becas para Estancias Infantiles (EDGAR QUINTANA)

Programas que impulsan el bienestar familiar

La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, subrayó que este programa nació como respuesta a una problemática que afectó principalmente a mujeres y padres trabajadores, quienes en muchos casos se vieron obligados a dejar sus empleos por falta de opciones de cuidado accesibles.

“Buscamos poder llegar a más niñas y niños, y que más mujeres, padres de familia, puedan salir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están siendo cuidados en lugares seguros y adaptados para ellos”, señaló.

El programa contempla cobertura para menores de hasta 5 años y 11 meses, ampliándose hasta los 11 años para niñas y niños con discapacidad, beneficiando hasta a tres hijos por familia.

Con esta estrategia, Jalisco apuesta por una política social centrada en la niñez y en el fortalecimiento del núcleo familiar, promoviendo mejores oportunidades laborales para madres y padres, al tiempo que garantiza condiciones dignas y seguras para el desarrollo temprano de la infancia.