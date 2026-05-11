Jalisco fortalece a familias trabajadoras con apoyo directo para cuidado infantil

El Gobierno de Jalisco reforzó su estrategia de respaldo a madres y padres trabajadores con la entrega de estímulos económicos del programa Yo Jalisco, Apoyo para Estancias Infantiles, una iniciativa enfocada en proteger el bienestar de niñas y niños, mientras se fortalece la estabilidad económica de miles de familias en el estado.
Durante el arranque realizado en el Polideportivo CODE López Mateos, se informó que 3 mil 894 menores recibirán un apoyo mensual de mil 500 pesos durante ocho meses, destinado al pago de guarderías, estancias infantiles, ludotecas o centros privados de cuidado.
El gobernador Pablo Lemus destacó que esta política responde a la necesidad de cubrir un vacío dejado por la reducción de apoyos federales, priorizando el desarrollo infantil y la tranquilidad de madres y padres que requieren espacios confiables para sus hijos mientras trabajan.
“En Jalisco estamos apostando por nuestras niñas y niños, apoyando también a las madres y padres trabajadores para que puedan salir adelante con la tranquilidad de que sus hijas e hijos están bien cuidados”, afirmó.
Además del respaldo económico directo a las familias, el mandatario anunció créditos de hasta 500 mil pesos para mejorar la infraestructura de estancias infantiles, permitiendo ofrecer mejores instalaciones y servicios para el cuidado infantil.
Programas que impulsan el bienestar familiar
La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, subrayó que este programa nació como respuesta a una problemática que afectó principalmente a mujeres y padres trabajadores, quienes en muchos casos se vieron obligados a dejar sus empleos por falta de opciones de cuidado accesibles.
“Buscamos poder llegar a más niñas y niños, y que más mujeres, padres de familia, puedan salir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están siendo cuidados en lugares seguros y adaptados para ellos”, señaló.
El programa contempla cobertura para menores de hasta 5 años y 11 meses, ampliándose hasta los 11 años para niñas y niños con discapacidad, beneficiando hasta a tres hijos por familia.
Con esta estrategia, Jalisco apuesta por una política social centrada en la niñez y en el fortalecimiento del núcleo familiar, promoviendo mejores oportunidades laborales para madres y padres, al tiempo que garantiza condiciones dignas y seguras para el desarrollo temprano de la infancia.