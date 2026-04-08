Opciones de movilidad para salir del aeropuerto de Guadalajara

Quienes llegan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara cuentan con diversas opciones de movilidad terrestre para trasladarse hacia distintos puntos del Área Metropolitana.

La oferta incluye taxis autorizados, servicio de shuttle, rutas de transporte público y estacionamientos con distintos esquemas de uso, pensados para cubrir las necesidades de diferentes tipos de viajeros.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Más taxis, menos tiempo de espera

El Aeropuerto de Guadalajara ofrece un servicio de taxis seguro, confiable y regulado, que se ha fortalecido para responder a la creciente demanda de los pasajeros. En 2025 se incorporó la empresa Ecofy ampliando la cobertura y disponibilidad del servicio.

Actualmente, tres empresas operan el servicio, con una flotilla conjunta de 700 unidades, lo que ha permitido reducir el tiempo promedio de espera en un 68% durante el último año.

Este servicio es regulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y puede contratarse de manera accesible en los módulos ubicados en las zonas de llegadas nacionales e internacionales, brindando certeza y comodidad a los usuarios.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Servicio de shuttle que conecta con la ciudad

Dentro de su oferta de movilidad, el aeropuerto incorporó en 2025 el servicio de shuttle, una alternativa práctica y directa para trasladarse a distintos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara, facilitando el acceso a zonas de alto flujo turístico y comercial.

Este servicio conecta el aeropuerto con el Centro Histórico de Guadalajara, la Nueva Central Camionera, Expo Guadalajara y la Glorieta La Minerva. Opera con vans con capacidad para 12 pasajeros, con salidas cada hora.

El costo por persona es de $150 pesos por trayecto y actualmente cuenta con una flota de 12 unidades disponibles. Los boletos pueden adquirirse en el módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Estacionamiento para cada tipo de viaje

Los viajeros locales cuentan con dos opciones de estacionamiento pensadas para distintos tipos de estancia que, en conjunto, suman cerca de 6,000 cajones:

Corta estancia: ideal para quienes buscan cercanía y rapidez. Está conectado a la terminal mediante puentes peatonales (a 8 metros de llegadas nacionales y 35 metros de llegadas internacionales), tarifas desde $55 pesos por hora y hasta $350 por 24 horas.

ideal para quienes buscan cercanía y rapidez. Está conectado a la terminal mediante puentes peatonales (a 8 metros de llegadas nacionales y 35 metros de llegadas internacionales), tarifas desde $55 pesos por hora y hasta $350 por 24 horas. Larga estancia: pensado para viajes prolongados, con una tarifa de $200 pesos por día que incluye servicio de traslado hacia la terminal.

Además, en línea con su compromiso con la inclusión, el Aeropuerto de Guadalajara pone a disposición 130 cajones exclusivos para personas con discapacidad, así como 30 espacios especialmente destinados para mujeres embarazadas, garantizando accesibilidad para todos los usuarios.

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Transporte público

También existen opciones de transporte público que conectan el aeropuerto con distintas zonas de la ciudad.

Rutas de transporte público:

Línea C98: hacia Periférico Norte

Ruta T13 Guadalajara Directo: hacia el centro de Guadalajara.

Ruta T13 Zapote Guadalajara: se dirige hacia El Zapote y la Antigua Central Camionera.

La zona de ascenso a las unidades se ubica a unos metros de la terminal, junto al UPS.

A través de una oferta de movilidad más amplia, eficiente y accesible, GAP continúa elevando los estándares de servicio, facilitando el traslado de sus pasajeros y fortaleciendo su posición como uno de los principales centros de conexión del país.

Auto de plataforma

Plataformas digitales

Otra alternativa utilizada por algunos pasajeros son los servicios de transporte por aplicación como Uber y DiDi, que operan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Debido a la regulación federal de la zona aeroportuaria, estas plataformas no siempre pueden recoger pasajeros directamente frente a la terminal; sin embargo, en el marco del Mundial 2026, se han planteado soluciones para facilitar su uso.

Entre ellas destaca la habilitación de un espacio especial (estacionamiento) cercano al aeropuerto, sobre la carretera a Chapala, destinado a que los vehículos de plataforma puedan esperar a los usuarios que soliciten el servicio desde la aplicación (el proyecto contempla transporte interno hasta el lugar).

Un esquema que busca ofrecer una alternativa adicional de movilidad para los viajeros que prefieren solicitar su traslado mediante aplicaciones móviles, complementando así las opciones tradicionales de taxi, transporte público o shuttle.