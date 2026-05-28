Jalisco fortalece atención de emergencias con entrega histórica de 146 ambulancias y vehículos médicos

Con una inversión de 430 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco entregó 146 nuevas ambulancias y vehículos de emergencia que fortalecerán la atención médica y prehospitalaria en 120 municipios de las 12 regiones del estado.

La entrega fue encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro en el marco del Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, y contempla unidades de última generación destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas urbanas y comunidades alejadas.

Del total de vehículos entregados, se incluyen 134 ambulancias de urgencias médicas básicas, cuatro ambulancias todoterreno, cuatro ambulancias de terapia intensiva, una ambulancia de terapia intensiva pediátrica y tres unidades médicas de intervención rápida en catástrofes.

Durante el acto, el mandatario estatal aseguró que el objetivo principal de esta estrategia es salvar vidas y garantizar atención médica digna y oportuna, independientemente de las condiciones económicas o geográficas de cada municipio.

“Aquí no hay criterios de partidos políticos para entregar los apoyos de ambulancias. Existe solamente un criterio poblacional y un criterio técnico de atención a las emergencias”, afirmó Lemus Navarro.

El gobernador explicó que la distribución de las unidades se realizó a partir de un diagnóstico técnico basado en las necesidades demográficas, infraestructura vial e incidencia de emergencias en cada región del estado.

Además, anunció inversiones históricas para fortalecer la infraestructura hospitalaria y dignificar las condiciones laborales del personal médico y de emergencias. Informó que se invertirán 180 millones de pesos en la rehabilitación de áreas de terapia intensiva y hospitalización del Hospital General de Occidente, conocido como Zoquipan, así como 45 millones de pesos para modernizar las oficinas del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Entre las mejoras contempladas se encuentran la renovación de sistemas de radiocomunicación y el fortalecimiento de la red estatal de helipuertos.

Lemus Navarro reconoció la labor del personal médico, paramédicos, enfermeras y técnicos de urgencias, al señalar que el equipamiento y la infraestructura no tendrían impacto sin el compromiso humano de quienes integran el sistema de salud.

En el evento se realizó la entrega simbólica de unidades para los municipios de Zapotlanejo, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Cuquío y Colotlán, además de una unidad destinada al SAMU Jalisco.

Fernando Becerra Castañeda, integrante del equipo operativo del SAMU, destacó que el organismo ha realizado más de un millón 350 mil despachos de ambulancias, más de 400 mil regulaciones médicas y más de mil traslados aéreos, por lo que contar con mejores vehículos permitirá fortalecer aún más la atención de urgencias en la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca consolidar un sistema de salud moderno y con capacidad de respuesta inmediata en todas las regiones del estado.