Avala Congreso solicitar a la SICT reducir de 15 a 11 pesos la tarifa de rutas federales

El tema de las tarifas en los corredores carreteros federales generó debate en el Congreso.

Con el voto en contra de los diputados de Morena, Futuro y PT, el Congreso local acordó solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que gestione la reducción de la tarifa de las rutas suburbanas de placas federales, que en algunos casos cobran 15 y hasta 18 pesos.

La petición la promovió la diputada del PVEM, Brenda Carrera García, quien pide que la tarifa se homologue a 11 pesos, como las rutas regulares que dan servicio en la capital jalisciense.

La legisladora le pidió a los morenistas que sean congruentes y exijan tarifas justas para las rutas suburbanas federales.

“Entonces, debemos ser congruentes también con el transporte federal que hace paradas continuas dentro de nuestra ciudad, porque hoy miles de personas de Tlajomulco, Zapopan, El Salto y Tonalá y municipios de la periferia, pagan tarifas entre 15 y 18 pesos muy por encima de lo que cobra el estado”, dijo.

Las rutas que cobran 15 pesos o más dan servicio en las carreteras a Colotlán, a Chapala, a Nogales y a Saltillo.

El llamado que hará el Congreso a la SICT, incluye también pedir que las unidades cuenten con rampas para personas con discapacidad y que se acepte el descuento de 50% para estudiantes y personas de la tercera edad, ya que no se da ese beneficio en las rutas de empresas concesionadas por el gobierno federal.

La votación del Congreso fue de 18 a favor de MC, PAN, PRI y PVEM, por 14 en contra de Morena, Futuro, PT y Hagamos y el legislador sin partido, Alejandro Puerto.

Las legisladoras de Morena, Itzul Barrera y Candelaria Ochoa y de Futuro, Tonantzin Cárdenas, señalaron que la SICT en realidad solo autoriza las placas a las empresas transportistas suburbanas, sin embargo, en realidad, estas unidades cubren un problema de cobertura que no atiende el transporte local en las colonias de la periferia.