Anuncian rehabilitación de avenida Roberto Michel en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco anunciaron el inicio del proceso para rehabilitar la avenida Roberto Michel, vialidad que conecta con El Zapote del Valle, el CAISAME y las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la intervención responde a una demanda de habitantes de la zona de carretera a Chapala.

“Para poder anunciar una demanda bien importante que tenemos acá en la zona de Carretera a Chapala, en la avenida Roberto Michel, que es prácticamente el ingreso a El Zapote del Valle, que conecta también con el centro psiquiátrico, la preparatoria y el Aeropuerto Este; una demanda ciudadana de mucho tiempo”, expresó.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado (SIOP), David Zamora, informó que la obra ya se encuentra en etapa de licitación y recordó que la vialidad forma parte de la red estatal carretera.

Por su parte, el director de Infraestructura Carretera de la SIOP, Omar Paredes Flores, detalló que los trabajos abarcarán desde la carretera federal hasta el tramo cercano al hospital psiquiátrico.

Explicó que el proyecto contempla dos etapas: una primera fase de rehabilitación con renivelaciones y carpeta asfáltica, además de reparación del alumbrado público; y una segunda fase de reconstrucción de la vialidad con nueva base, carpeta asfáltica, luminarias y señalización vertical y horizontal.

“También rehabilitaremos el alumbrado público, ya que actualmente presenta fallas importantes”, indicó el funcionario estatal.

Las autoridades estiman que la ejecución de los trabajos se realizará en un periodo aproximado de un mes.

Durante el recorrido de supervisión participaron también funcionarios estatales y municipales relacionados con infraestructura y gestión territorial.