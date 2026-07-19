Tlajomulco destinará 1.6 millones de pesos para apoyar a familias afectadas por las lluvias

El Cabildo de Tlajomulco aprobó la ejecución de 1 millón 600 mil pesos del Fondo Municipal de Atención a Desastres Naturales para apoyar a familias afectadas por la lluvia registrada el pasado 11 de julio.

Los recursos se destinarán a la reposición de bienes básicos del hogar, como estufas, refrigeradores, lavadoras, comedores, colchones, bases de cama, vajillas y baterías de cocina, de acuerdo con los criterios establecidos en las reglas de operación y la disponibilidad presupuestal.

Según la evaluación preliminar de la Unidad Municipal de Protección Civil, se revisaron 394 viviendas, de las cuales 287 presentaron daños en bienes del hogar, mientras que 107 no registraron afectaciones. Un Comité Técnico será el encargado de revisar cada expediente y definir el monto del apoyo con base en la valoración de los daños.

Durante la sesión de Cabildo, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que las lluvias registradas fueron atípicas y destacó que el municipio utilizará por primera vez este fondo para atender una contingencia.

“Tenemos informes de Protección Civil de que las precipitaciones que tuvimos nunca antes se habían visto en nuestro municipio desde que se tiene registro. En hora y media llovió más de la mitad de lo que llovió durante todo el temporal pasado en nuestro municipio. Tuvimos complicaciones que llegaron a afectar a 200 familias, que por medio de este programa se van a poder beneficiar”, señala.

“Agradecerle y reconocerle al área de Cercanía y Corresponsabilidad porque tiene un arduo trabajo, junto con Protección Civil, para poder tener claridad en cuanto a los daños que tenemos en las viviendas y hacer una justa proporción en cuanto a los tabuladores que tenemos. No solo fuimos pioneros como municipio al contar con un Fondo de Desastres, sino que ahora vamos a ser pioneros en ejecutar un Fondo de Desastres Municipal ante esta situación. Que sepan nuestras familias que no están solas”, añade.

En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó otros acuerdos, entre ellos la actualización del Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la expedición de un nuevo Código de Ética y de Conducta para las y los servidores públicos, proyectos de obra pública, la regularización de predios destinados a planteles educativos estatales, ajustes a un programa de apoyo para productores apícolas y el voto favorable a una reforma constitucional en materia político-electoral.