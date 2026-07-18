Zapopan celebrará el Día Mundial del Perro con una mega Caravana de Salud Animal gratuita

En el marco del Día Mundial del Perro, el Gobierno de Zapopan realizará una edición especial de la Caravana de Salud Animal, una jornada gratuita que acercará servicios veterinarios y actividades recreativas a las familias del municipio, con el objetivo de fomentar el bienestar de los animales de compañía y fortalecer la cultura de la tenencia responsable.

Día Mundial del Perro

La mega caravana se llevará a cabo el martes 21 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en el Parque CTM, ubicado sobre la calle Centauro del Norte, en la colonia El Colli CTM. Durante la jornada, el Centro Integral de Salud Animal Zapopan (CISAZ) ofrecerá consultas veterinarias, esterilizaciones, vacunación antirrábica y otros servicios sin costo para perros y gatos.

La directora de Protección Animal de Zapopan, Yamile Lotfe, explicó que esta edición busca celebrar a los perros y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a servicios veterinarios para quienes tienen mayores dificultades para trasladarse al CISAZ.

Día Mundial del Perro

“Este 21 de julio, para conmemorar el Día Mundial del Perro, tendremos una mega caravana con bazar, regalos para los perritos, más esterilizaciones de lo habitual y actividades para las niñas y los niños que nos acompañen”, señaló.

La funcionaria destacó que estas jornadas también representan una estrategia de salud pública, ya que ayudan a prevenir enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas.

“Lo importante de estas Caravanas de Salud no es únicamente garantizar el bienestar animal, sino también el bienestar de la ciudadanía. Hay que recordar que cerca del 70% de las enfermedades infectocontagiosas pueden transmitirse de los animales a las personas”, explicó.

Día Mundial del Perro

De acuerdo con Protección Animal Zapopan, en cada edición de la caravana se atienden en promedio 250 animales en apenas tres o cuatro horas, reflejo de la alta demanda y del interés de la población por acceder a este tipo de servicios.

Además de la atención veterinaria, la celebración incluirá adopciones responsables, talleres infantiles, exposición de fauna silvestre, charlas sobre el Reglamento de Protección Animal, bazar y venta de productos para mascotas.

Asimismo, quienes lo deseen podrán colocar a sus perros o gatos un microchip de identificación con un costo de 135 pesos. Este dispositivo permite localizar más fácilmente a las mascotas en caso de extravío y es un requisito para viajar con animales de compañía a diversos países.

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