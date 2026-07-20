Zapopan emite recomendaciones para proteger a las mascotas durante las vacaciones de verano

Con el inicio del periodo vacacional de verano, el Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Protección Animal, emitió una serie de recomendaciones para garantizar el bienestar de perros, gatos, aves y otros animales de compañía, ya sea que permanezcan en casa o viajen junto a sus familias.

Zapopan, vacaciones (Cortesía)

La directora de Protección Animal de Zapopan, Yamilé Lotfe, explicó que durante las vacaciones es común que niñas y niños convivan más tiempo con las mascotas, por lo que pidió fomentar una interacción responsable que respete sus momentos de descanso y sus necesidades.

“Los niños y las niñas van a querer jugar más con ellos, pero también es importante enseñarles a identificar cuándo la mascota ya está cansada o dormida. No debemos obligarla a seguir jugando ni interrumpir sus momentos de descanso”, señaló.

Asimismo, recomendó evitar que los animales consuman alimentos destinados para las personas, ya que pueden provocarles problemas digestivos y afectar su salud.

La dependencia también llamó a planificar con anticipación el cuidado de las mascotas cuando no puedan acompañar a la familia durante un viaje. En ese sentido, desaconsejó dejarlas solas con grandes cantidades de agua y alimento para varios días, ya que algunos animales pueden comer en exceso y desarrollar complicaciones sin que nadie las detecte a tiempo.

En su lugar, sugirió dejarlas al cuidado de una persona de confianza o contratar un servicio especializado que pueda visitarlas diariamente para proporcionarles agua fresca, alimento en las porciones adecuadas, verificar su estado de salud y, en el caso de los perros, sacarlos a pasear.

La Dirección de Protección Animal advirtió que los cambios de rutina también pueden generar estrés en perros, gatos, aves y otros animales de compañía. En especies como los periquitos australianos, estos cambios pueden ser más notorios, por lo que recomendó mantenerlos en un ambiente tranquilo y bajo supervisión.

Entre las principales señales de estrés se encuentran la pérdida de apetito, cambios en las evacuaciones, diarrea, permanecer acostados durante periodos prolongados o presentar conductas destructivas.

Antes de salir de vacaciones, la dependencia también aconsejó acudir con un médico veterinario para recibir orientación sobre alternativas que ayuden a disminuir el estrés de las mascotas y mantener una alimentación adecuada que prevenga problemas gastrointestinales.

Finalmente, el Gobierno de Zapopan recordó que las mascotas forman parte de la familia e invitó a la ciudadanía a planear con anticipación su cuidado para que el periodo vacacional transcurra de forma segura tanto para los animales como para sus cuidadores.

Las personas interesadas en recibir orientación sobre bienestar animal o conocer los servicios del Centro Integral de Salud Animal de Zapopan (CISAZ) pueden comunicarse al teléfono 33 3818 2200 o acudir a sus instalaciones, ubicadas en avenida Las Palmas 1650, colonia Jardines del Vergel.