Bosques con Aroma de Café invita a redescubrir la naturaleza y fortalecer el cuidado de los bosques

Conocer un bosque es el primer paso para protegerlo. Bajo esa premisa, el Gobierno de Zapopan impulsa el programa Bosques con Aroma de Café, una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía a la riqueza natural del municipio a través de actividades que permiten comprender el valor de la flora, la fauna y los procesos ecológicos que hacen posible la vida en estos espacios.

Bosques con Aroma de Café

Organizado por la Dirección de Medio Ambiente, el programa reúne a especialistas y académicos que comparten, de manera accesible, conocimientos sobre las especies forestales y el papel que desempeñan en el equilibrio ambiental. La intención es despertar el interés de las y los asistentes para que desarrollen un vínculo con los bosques y se conviertan en aliados de su conservación.

El director de Medio Ambiente de Zapopan, Miguel Vázquez Aguilera, explicó que la iniciativa surgió para mostrar a la población el trabajo que realiza el municipio en la protección de sus áreas naturales. “Quien no conoce el bosque, no lo cuida”, afirmó al destacar que entender la importancia de cada ave, insecto, mamífero o planta motiva a las personas a participar en acciones como la reforestación, la plantación de árboles y el cuidado permanente de los ecosistemas.

Bosques con Aroma de Café

Además de fortalecer la cultura ambiental, el programa busca generar un sentido de pertenencia hacia los espacios naturales, promoviendo que la ciudadanía participe activamente en su restauración y vigilancia, así como en la donación y plantación de especies arbóreas nativas del municipio.

Desde su creación, Bosques con Aroma de Café ha abordado temas relacionados con la fauna silvestre, el medio ambiente y la relación cultural con los bosques. Habitualmente se desarrolla en el Bosque El Centinela, pero en esta ocasión ampliará su alcance para llegar al Bosque Colomos III.

Bosques con Aroma de Café

En esta edición, las y los participantes podrán conocer la importancia ecológica de los hongos silvestres, aprender a identificar las especies que aparecen durante el temporal y comprender su función dentro del ecosistema, en una experiencia que combinará una charla especializada con un recorrido guiado por el bosque.

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