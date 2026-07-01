Inicia renovación histórica de la Planta Potabilizadora 1 para elevar la calidad del agua

Como parte del Plan Estratégico Integral del Agua, el Gobierno de Jalisco inició una de las intervenciones más relevantes para el futuro hídrico del Área Metropolitana de Guadalajara: la construcción del nuevo tren de potabilización de la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1), Ingeniero Adol Guzmán Méndez, ubicada en Miravalle.

Arrancan trabajos del nuevo tren de potabilización en la Planta Potabilizadora No. 1

El proyecto será ejecutado de manera coordinada entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIA), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), dependencias responsables de impulsar la modernización de la infraestructura hidráulica estatal.

La intervención busca resolver uno de los desafíos históricos del sistema de abastecimiento: una planta con alrededor de 70 años de funcionamiento cuyo sistema original ya agotó su vida útil y cuya capacidad operativa enfrenta cada vez mayores exigencias derivadas del crecimiento urbano y las nuevas condiciones del agua que llega para su tratamiento.

El nuevo tren de potabilización se construirá dentro del mismo complejo de la PP1 y tendrá una capacidad de procesamiento de 2 mil litros por segundo, con lo que se proyecta una mejora sustancial en la calidad del agua que reciben miles de habitantes de la metrópoli.

A diferencia del sistema actual, la nueva infraestructura incorporará procesos avanzados para optimizar el tratamiento y reducir costos operativos relacionados con energía, mantenimiento e insumos químicos.

Entre las etapas técnicas contempladas destacan el ajuste de pH, coagulación y floculación, clarificación, filtración con arena y zeolita, oxidación mediante ozono, filtración con carbón activado y una desinfección final con cloro.

Arrancan trabajos del nuevo tren de potabilización en la Planta Potabilizadora No. 1

La combinación de estos procesos permitirá fortalecer la capacidad de remover color, olores y contaminantes emergentes, además de mejorar la eficiencia de filtración y disminuir pérdidas de agua gracias a un nuevo esquema de manejo de lodos.

La inversión destinada asciende a 2 mil 500 millones de pesos, una cifra que coloca al proyecto entre las obras hidráulicas estratégicas más importantes para el estado en los próximos años.

Desde las instancias responsables se planteó que esta intervención representa un cambio de enfoque: dejar atrás acciones temporales y avanzar hacia infraestructura de largo plazo que incremente la confiabilidad operativa del sistema y fortalezca la seguridad hídrica de Guadalajara y su zona metropolitana.

Con este arranque, el proyecto se integra al conjunto de obras estructurales contempladas en el Plan Estratégico Integral del Agua, con la intención de construir una red más resiliente frente al crecimiento urbano y los retos futuros del abastecimiento.