DIF Guadalajara habilita centro de acopio para apoyar a familias afectadas por terremotos en Venezuela

El Sistema DIF Guadalajara habilitará las instalaciones de sus Oficinas Generales como centro de acopio para recibir ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. La recepción de donativos estará disponible durante las próximas dos semanas en la explanada ubicada en Eulogio Parra 2539, colonia Lomas de Guevara, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Centro de acopio (Cortesía)

La institución precisó que únicamente facilitará el espacio para el resguardo de los insumos, mientras que las asociaciones Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara y Ayuda Humanitaria para Venezuela desde GDL serán las responsables de coordinar la logística, organización y traslado de la ayuda hasta el país sudamericano.

La convocatoria está abierta a ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones civiles que deseen sumarse con donativos en especie. Se recibirán alimentos no perecederos, productos de higiene personal, artículos de limpieza, ropa y calzado en buen estado, linternas, pilas, alimento para mascotas y medicamentos e insumos médicos.

Centro de acopio (Cortesía)

Entre los medicamentos solicitados se encuentran analgésicos, sales de rehidratación oral, material de curación, soluciones intravenosas y otros insumos hospitalarios. DIF Guadalajara pidió que todos estos productos sean entregados cerrados, en su empaque original y con fecha de caducidad vigente.

Con esta iniciativa, el organismo se suma a los esfuerzos de apoyo humanitario para facilitar la recepción y resguardo de donativos que serán enviados a las comunidades venezolanas afectadas por la emergencia.