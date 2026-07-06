Salud Jalisco descarta aumento de enfermedades relacionadas con el agua en el AMG

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que, hasta el 3 de julio de 2026, no existe un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o padecimientos en la piel asociados con el uso o consumo de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pese a los reportes ciudadanos sobre cambios en el color, olor o presencia de sedimentos en el suministro.

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El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que los datos de vigilancia epidemiológica muestran 54 mil 869 casos de enfermedades gastrointestinales registrados en lo que va del año, cifra inferior a los 56 mil 448 casos reportados en el mismo periodo de 2025. En el caso de la conjuntivitis, se contabilizan 8 mil 474 casos, frente a los 9 mil 326 registrados el año pasado.

El funcionario señaló que estos indicadores corresponden a las atenciones brindadas en centros de salud y hospitales públicos, por lo que, hasta el momento, no existe evidencia de un impacto sanitario derivado de la calidad del agua. Añadió que el Gobierno de Jalisco mantiene un plan con al menos 30 acciones para atender los problemas de abasto y calidad del suministro en la metrópoli.

La dependencia recordó que alrededor de 200 habitantes de distintas colonias del AMG han reportado agua con color, olor o sedimentos, situaciones que continúan bajo seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. En ese sentido, exhortó a la población a observar las características del agua antes de utilizarla y recordó que, en México, el agua de la red pública está destinada principalmente para uso doméstico, no para consumo directo.

Por su parte, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL) informó que continuará con el monitoreo técnico de la calidad del agua conforme a las normas federales vigentes, las cuales regulan parámetros como cloro residual, microorganismos, metales pesados y las condiciones de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento.