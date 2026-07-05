Votan habitantes de Santa Cruz de las Flores proyecto para abasto de agua

Habitantes de Santa Cruz de las Flores y colonias aledañas participan este domingo en una consulta ciudadana para decidir si se realiza un proyecto de infraestructura hidráulica con el que se pretende mejorar el abastecimiento de agua potable en esa zona de Tlajomulco.

La jornada de votación se lleva a cabo de las 08:00 a las 16:00 horas y está dirigida a vecinos de Santa Cruz de las Flores, Álamos, Campestre, San Martín y Villa de las Flores. Para participar es necesario presentar una credencial para votar con domicilio en alguna de esas localidades o una constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento.

De acuerdo con el director general de Agua Potable e Infraestructura Hidráulica, Héctor Chaires, la propuesta responde a un problema de desabasto que se ha agudizado debido a la baja producción de los pozos actuales y a la falta de infraestructura para regular el suministro.

“Tenemos un problema de desabasto, sobre todo en las zonas altas de Santa Cruz, porque los pozos actuales ya no aportan la cantidad suficiente de agua y no contamos con un tanque de regulación que permita abastecer a la población durante las horas de mayor consumo. Ante esta situación, técnicamente el sitio más viable para un nuevo pozo es la Unidad Deportiva.”

El funcionario explicó que el proyecto contempla la perforación de un pozo profundo para contar con una fuente de abastecimiento más estable y ampliar la capacidad de distribución de agua.

“Se plantea la perforación de un pozo profundo que, a diferencia de los pozos someros existentes, nos permitirá contar con una fuente de abastecimiento más estable y de largo plazo. Además, la infraestructura proyectada permitirá distribuir agua hacia Álamos, Campestre y fortalecer el servicio en la zona de San Martín mediante la red existente.”

Los centros de votación fueron instalados en la Plaza Principal de Santa Cruz de las Flores, la Unidad Deportiva de la delegación y un tercer punto ubicado sobre Camino Real de Colima Oriente número 206.

La consulta es organizada por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana para la Gobernanza y la Paz, con apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC). Los resultados serán validados por ese consejo conforme a la normativa aplicable.