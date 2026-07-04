Advierten riesgos para personas con discapacidad durante los festejos del Mundial

La euforia por la Copa Mundial ha convertido plazas y espacios públicos en escenarios de celebración en todo el país. Sin embargo, junto con el ambiente festivo también han quedado en evidencia los riesgos que representan las grandes concentraciones de personas, especialmente para quienes viven con alguna discapacidad o padecimiento que requiera atención inmediata.

En la Ciudad de México, durante las celebraciones mundialistas, cuatro personas perdieron la vida en hechos relacionados con las aglomeraciones. Entre ellas se encontraba una persona que sufría episodios de epilepsia y que presentó una crisis en medio de la multitud. Debido a la gran cantidad de asistentes, no fue posible brindarle ayuda de manera oportuna, lo que derivó en su fallecimiento.

En Guadalajara también se registró un incidente que encendió las alertas. Durante una celebración en el Fan Festival, un grupo de asistentes lanzó por los aires a una persona usuaria de silla de ruedas, quien resultó lesionada y tuvo que ser trasladada de emergencia a la Cruz Roja ubicada en las inmediaciones del Parque Morelos para recibir atención médica.

Especialistas en atención a emergencias señalan que este tipo de eventos masivos representan un riesgo importante para personas con discapacidad, adultos mayores o quienes padecen enfermedades que puedan requerir atención inmediata, ya que el acceso de cuerpos de auxilio suele complicarse por la densidad de la multitud. Por ello, recomiendan valorar la asistencia a estos festejos o acudir únicamente con acompañantes y con un plan de atención en caso de alguna contingencia.

En este contexto, el Gobierno de Jalisco reiteró el llamado a vivir la fiesta mundialista con responsabilidad y anunció el reforzamiento de los operativos de seguridad, protección civil, servicios médicos y movilidad para los próximos encuentros. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a respetar las indicaciones de las autoridades, evitar conductas que pongan en riesgo a otras personas y mantener especial cuidado de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de que las celebraciones transcurran de manera segura para todos.