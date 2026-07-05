Capacitan a funcionarios de Tlajomulco en combate contra la corrupción

Personal del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tlajomulco recibió una capacitación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco para reforzar los criterios que les permitan identificar, atender y canalizar denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción.

El titular del Órgano Interno de Control, Jorge Armando Ortiz Tafoya, explicó que el curso estuvo dirigido exclusivamente al personal de esa dependencia, ya que son quienes reciben de manera directa las denuncias y deben determinar cuándo un caso puede constituir un delito que deba ser turnado a la Fiscalía Anticorrupción.

“En este caso fue solamente para el personal del Órgano Interno de Control, ya que, como te comento, nosotros somos quienes prácticamente recibimos de manera directa las denuncias relacionadas con temas de corrupción y algunas de ellas podrían constituir delitos. Al tener conocimiento de un hecho que pudiera configurarse como un delito relacionado con corrupción, inmediatamente debemos dar vista a la Fiscalía Anticorrupción o, en su caso, presentar las denuncias que correspondan”, indica.

“Por eso esta capacitación fue dirigida exclusivamente a las y los compañeros del Órgano Interno de Control. Aproximadamente hace seis u ocho meses, el Fiscal Anticorrupción vino personalmente a impartirnos una plática, esa sí abierta a todas y todos los servidores públicos, sobre ética en el servicio público”, añade.

Ortiz Tafoya indicó que este tipo de capacitaciones busca mantener actualizado al personal encargado de la vigilancia interna y agregó que existe coordinación con autoridades estatales para extender este tipo de actividades al resto de las y los servidores públicos.

En la capacitación participaron 19 integrantes del Órgano Interno de Control. Entre los delitos vinculados con hechos de corrupción que fueron abordados se encuentran el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad y el enriquecimiento ilícito.