Instalan el primer Comité de Vigilancia Social para supervisar obras elegidas por la ciudadanía

Como parte del fortalecimiento de la participación ciudadana y la transparencia en el uso de los recursos públicos, el Gobierno de Jalisco instaló el primer Comité de Vigilancia Social del Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026, un mecanismo mediante el cual la ciudadanía acompañará y supervisará las obras que previamente eligió mediante consulta pública.

Primer Comité de Vigilancia Social del Presupuesto Abierto y Participativo Estatal

La instalación de este comité marca el inicio de la segunda etapa del Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026, ejercicio que registró más de 920 mil participaciones ciudadanas. En total, se conformarán 23 comités en distintas regiones del estado para dar seguimiento a los proyectos seleccionados.

Uno de los primeros proyectos que contará con este acompañamiento será la intervención de la Escuela Secundaria Técnica No. 100, en Zapotlán el Grande, obra que fue elegida por la población y que será ejecutada mediante el programa Jalisco con Estrella.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, explicó que este modelo permite que las necesidades detectadas por las instituciones educativas coincidan con las prioridades expresadas por la comunidad durante la consulta ciudadana.

Primer Comité de Vigilancia Social del Presupuesto Abierto y Participativo Estatal

La funcionaria destacó que, a partir de esta nueva etapa, la participación de la población evoluciona de la toma de decisiones hacia la vigilancia del cumplimiento de las obras, permitiendo conocer sus avances, realizar observaciones y contribuir a que los recursos públicos se ejerzan con mayor transparencia.

Además, adelantó que próximamente niñas, niños y adolescentes se incorporarán a estos comités, con el propósito de fomentar su participación en las decisiones que impactan su entorno y fortalecer una cultura de corresponsabilidad desde edades tempranas.

Los Comités de Vigilancia Social darán seguimiento a las obras mediante información pública disponible en plataformas como Decide Jalisco y CoST Jalisco, sin sustituir las funciones técnicas o de fiscalización que corresponden a las autoridades competentes.

Primer Comité de Vigilancia Social del Presupuesto Abierto y Participativo Estatal

En coordinación con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL), el programa Jalisco con Estrella contempla la intervención de 60 escuelas distribuidas en las 12 regiones del estado.

Con esta estrategia, el Gobierno de Jalisco busca consolidar un modelo de participación ciudadana que involucre a la población durante todo el proceso de la política pública: desde la elección de las obras hasta la supervisión de su ejecución y la verificación de que los beneficios lleguen a las comunidades.