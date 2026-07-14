Inicia Tlajo rehabilitación de acceso a Nuevo San Miguel con inversión de 5 mdp

El Ayuntamiento de Tlajomulco inició la rehabilitación del circuito Guamúchil–Nogal–Amapola, uno de los principales accesos al fraccionamiento Nuevo San Miguel, en San Miguel Cuyutlán. La obra tendrá una inversión de 5 millones de pesos.

Los trabajos contemplan la intervención de cerca de 6 mil metros cuadrados mediante el reencarpetado de la vialidad y la colocación de señalamiento. Durante el arranque de la obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que posteriormente se buscará intervenir otras calles y espacios del fraccionamiento.

“Hay que reconocer también al área de Obras Públicas, porque tenemos un mapeo preciso en todas las zonas, en todos los rincones del municipio, para irle dando. Y aquí el caso particular del fraccionamiento Nuevo San Miguel no es la excepción. Ya tenemos mapeado primero terminar muy bien el ingreso principal, para después ir con las demás calles, algunos planteamientos que hay aquí sobre el parque y algunas otras cosas más”, apuntó.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que se realizará un reencarpetado completo y no únicamente trabajos de bacheo. Para ello se utilizará una fresadora que retirará parte de la superficie antes de colocar la nueva carpeta asfáltica.

“Decidimos iniciar por esta parte, que es el ingreso principal a la parte final del desarrollo, donde también hay necesidades. Son casi 6 mil metros cuadrados que, si bien hay algunas partes que no están en mal estado, con estas lluvias serán propensas a dañarse (…) no es igual que bachear, sino que se genera una mejor adherencia; se utilizan mezclas asfálticas con polímeros que son más resistentes y, con esto, mejorar el ingreso”, explicó.

El Ayuntamiento informó que durante la actual administración se han destinado más de 100 millones de pesos a diferentes proyectos en San Miguel Cuyutlán. Entre las obras mencionadas se encuentran la primera etapa de la calle Iturbide, una capilla de velación, el equipamiento de un pozo profundo y la rehabilitación de un vado.

También se encuentran en proceso el Centro Cultural y Mercado de Artesanías, la rehabilitación de la carretera a San Juan Evangelista y una nueva línea de distribución de agua potable en Cristo Rey.

Álvarez Solórzano adelantó que el programa de infraestructura contempla futuras intervenciones en las calles Juárez, Bosque y San Rafael, así como una segunda etapa de la calle Iturbide y otras vialidades de Nuevo San Miguel.