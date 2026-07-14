Concluye SIAPA reparación de fuga en avenida Colón; servicio de agua se normalizará este miércoles

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que concluyeron los trabajos de reparación de la línea de agua potable de 18 pulgadas ubicada sobre avenida Colón, a la altura de la estación 18 de Marzo de la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano.

El organismo detalló que, alrededor de la medianoche, personal de la Subdirección de Mantenimiento de Redes finalizó las labores de relleno y compactación del terreno, con lo que concluyó la intervención en la infraestructura hidráulica.

Durante este miércoles se realizará el colado de concreto hidráulico para restituir la losa de rodamiento. El SIAPA explicó que el material requerirá un periodo de curado y fraguado de 24 horas para alcanzar la resistencia necesaria antes de reabrir la vialidad.

En cuanto al suministro de agua potable, el organismo indicó que el proceso de recuperación ya comenzó y se prevé que el servicio quede completamente normalizado a lo largo de este miércoles en las colonias que resultaron afectadas por la reparación.

Asimismo, señaló que, si las condiciones climáticas lo permiten, la circulación sobre avenida Colón será restablecida el próximo jueves, una vez concluidos los trabajos de reposición del pavimento y cumplido el tiempo de fraguado del concreto.