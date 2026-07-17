Avanzan en el primer diagnóstico estatal sobre discriminación para fortalecer políticas públicas incluyentes

Jalisco dio un paso importante en la construcción de políticas públicas más incluyentes al realizar la segunda sesión del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que continuaron los trabajos para elaborar el primer diagnóstico estatal sobre discriminación, una herramienta que permitirá conocer con precisión las condiciones de desigualdad que enfrentan distintos sectores de la población y orientar las acciones gubernamentales para combatirlas.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su segunda sesión

Este documento será un referente para el diseño y evaluación de programas públicos, ya que recopilará información estadística y evidencia sobre las barreras que dificultan el acceso a servicios, oportunidades y derechos. Con ello, las autoridades buscan que las decisiones gubernamentales respondan a las necesidades reales de la población y contribuyan a reducir las brechas de desigualdad.

Los trabajos fueron encabezados por Alberto Bayardo Pérez Arce, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, quien señaló que la entidad es la primera en emprender un diagnóstico de esta naturaleza para revisar el funcionamiento de sus propias instituciones, detectar áreas de oportunidad y fortalecer una atención que garantice la igualdad y la no discriminación para todas las personas.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su segunda sesión

En coordinación con Viviana Daniela Arce Corona, directora estatal de Diversidad Sexual, la sesión dio seguimiento a la estructura del estudio, el cual contempla de manera transversal el análisis de diez grupos prioritarios: mujeres, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad, integrantes de la diversidad sexual, pueblos originarios, personas en situación de calle, personas que viven con VIH, personas en proceso de reinserción social, personas adultas mayores y juventudes.

Uno de los aspectos relevantes de esta segunda sesión fue la incorporación formal de las consejerías ciudadanas, fortaleciendo el carácter participativo del Consejo. Se integraron las consejeras propietarias María del Socorro Piña Montiel y Valeria McMillan González, así como las y los consejeros suplentes Fouad Lakhdar, Rodolfo Bañuelos Zamora, Blanca Estela Gutiérrez Viera y Quetzalli Cisneros Segura, quienes contribuirán con propuestas y observaciones desde la sociedad civil.

La sesión también reunió a representantes de dependencias estatales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de enriquecer el diagnóstico desde distintas perspectivas y asegurar que el documento refleje la diversidad de realidades que existen en Jalisco.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su segunda sesión

Con el avance de este primer diagnóstico estatal y la participación conjunta de autoridades, academia y ciudadanía, el Gobierno de Jalisco busca consolidar una gobernanza más incluyente, sustentada en evidencia y orientada a garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación para todas las personas.