Invitan a subir por una buena causa en la 11.ª Carrera Vertical Bomberos Zapopan

Subir 16 pisos puede parecer un reto físico, pero en Zapopan ese esfuerzo también se convertirá en una oportunidad para cambiar vidas. El Gobierno municipal presentó la 11.ª Carrera Vertical Bomberos Zapopan Sube con Causa, un evento deportivo y familiar que busca recaudar recursos para apoyar el tratamiento integral de niñas, niños y adolescentes con quemaduras.

11.ª Carrera Vertical Bomberos Zapopan

La carrera se realizará durante agosto, en el marco del Día Nacional del Bombero, y tendrá como escenario la Torre Armstrong, donde las y los participantes deberán ascender sus 16 niveles, una prueba que simboliza el esfuerzo y la entrega con la que diariamente trabajan los cuerpos de emergencia.

Durante la presentación, la secretaria del Ayuntamiento de Zapopan, Graciela de Obaldía Escalante, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, al destacar que se trata de un evento pensado para toda la familia y con un impacto social directo.

“Es un evento que no solamente tiene esta causa, sino que también es un convivio familiar; hay muchísimas actividades alrededor. Los invito a que pongamos nuestro granito de arena para esta causa tan importante, tan valiosa”, expresó.

Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, recordó que esta competencia nació como un homenaje a la labor de las y los bomberos y, al mismo tiempo, como una forma de respaldar a quienes enfrentan uno de los procesos médicos más complejos.

“Esta carrera nace en el marco del Día Nacional del Bombero, como una forma de rendir homenaje a esa incansable labor de nuestras y nuestros oficiales, quienes nunca dudan en arriesgarlo todo por salvar la vida de las familias”, señaló.

11.ª Carrera Vertical Bomberos Zapopan

Desde su creación en 2016, la Carrera Vertical Bomberos Zapopan ha logrado beneficiar a más de tres mil niñas y niños, gracias a la participación de ciudadanos, empresas e instituciones. Para esta edición, los organizadores esperan superar los mil 700 corredores, con el propósito de incrementar los recursos destinados a la atención médica especializada.

El médico responsable de la Unidad de Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras, Jesús Nezahualcóyotl Briseño Villanueva, explicó que los fondos recaudados permiten ofrecer atención médica, psicológica y de rehabilitación a pacientes que enfrentan un largo proceso de recuperación.

“Todos estos fondos que se recaben son para poder atender a los niños que han sufrido esa terrible experiencia que es una quemadura y brindarles una mejor atención”, destacó.

Las cifras muestran la importancia de esta causa. Cada año, en Guadalajara, más de 200 niñas y niños reciben atención por quemaduras, lesiones que en muchos casos pudieron prevenirse. Además del impacto físico y emocional, su tratamiento especializado puede alcanzar hasta 20 mil pesos diarios por paciente, lo que convierte a este tipo de iniciativas en un apoyo fundamental para las familias.

En esta undécima edición también se ampliará la participación de organizaciones benefactoras, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre sociedad y gobierno y aumentar la recaudación.

Más que una competencia deportiva, Bomberos Zapopan Sube con Causa se ha consolidado como una jornada de convivencia familiar, reconocimiento al trabajo de los bomberos y solidaridad con quienes enfrentan uno de los tratamientos médicos más difíciles. Cada escalón representa una oportunidad para contribuir a la recuperación de niñas y niños que necesitan el respaldo de toda la comunidad.

11.ª Carrera Vertical Bomberos Zapopan

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