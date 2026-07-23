Invierte Tlaquepaque 65 millones de pesos en obras para San Martín de las Flores

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque realiza un paquete de obras de infraestructura en la delegación de San Martín de las Flores, con una inversión cercana a los 65 millones de pesos, enfocadas en la rehabilitación de vialidades y la construcción de infraestructura hidráulica para reducir las inundaciones.

Una de las intervenciones se desarrolla en la calle Poza Rica, donde el municipio reconstruye alrededor de 150 metros de pavimento luego de detectar fallas estructurales en la obra ejecutada durante la administración anterior.

El director de Construcción y Mantenimiento, Gabriel Sánchez Niño, explicó que fue necesario retirar el concreto existente para reconstruir la vialidad.

“Encontramos una serie de defectos en la obra y, por seguridad de los ciudadanos, tuvimos que demolerla. Excavamos un metro y medio, retiramos escombro y basura, y estamos colocando bases cementadas para posteriormente construir el concreto hidráulico”, señaló.

Obra pública Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

De manera paralela, el municipio construye un sistema de drenaje pluvial sobre la calle Narciso Mendoza, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). El proyecto contempla 220 metros lineales de tubería, seis bocas de tormenta y cajas de mantenimiento, con una inversión aproximada de 10 millones de pesos.

Según el funcionario, esta infraestructura permitirá disminuir las inundaciones que afectan de forma recurrente a las viviendas de la zona y mejorará la circulación vehicular, especialmente con la ampliación de la carretera San Martín al Verde.

Además, continúa la obra integral de la calle Matamoros. La primera etapa consistió en la instalación de un colector pluvial de 60 pulgadas de diámetro y 1.2 kilómetros de longitud, con una inversión superior a los 30 millones de pesos.

La segunda etapa, con un presupuesto cercano a los 20 millones de pesos, contempla la renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, descargas domiciliarias, pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, machuelos y balizamiento en un tramo de aproximadamente 840 metros, entre las calles 16 de Septiembre y Santa Cecilia.